Las Niñas de Cádiz hacen burla de la política en León

La compañía Las Niñas de Cádiz desembarca en el Auditorio Ciudad de León, a las 20.30 horas, con la esperada obra La reina brava. Un drama ibérico que traslada al espectador a una corte llena de intrigas, donde una reina tiránica, odiada por todos, es asesinada por una madre movida por el ansia de venganza. Escrita y dirigida por Ana López Segovia, La reina brava es una fábula con tintes shakesperianos y reminiscencias del viejo romancero castellano que explora las motivaciones de unos personajes arrastrados por sus pasiones y sus vicios. «Hay también», explica la directora, «cierto tributo al surrealismo esperpéntico de los guiones de Berlanga y Azcona». La pieza toma como punto de partida un magnicidio que sacudió a España a principios de siglo, una palanca que sirve para saltar al imaginario y contar una historia atemporal. En palabras de López Segovia: «Trazar el paralelismo entre los personajes reales y el mundo del bardo inglés es una tentación irresistible. Surgen inevitablemente las comparaciones, aparecen las Lady Macbeth, los Ricardos III, los Rey Lear, Julio César… En La reina brava volvemos a dejarnos fascinar por los personajes extremos, amorales, que se dejan arrastrar por sus pasiones. Esta vez los sumergimos en un ambiente con olor a teatro isabelino, pero también al viejo romancero castellano, a Lope y a Calderón, y a los corrales de comedias de nuestro Siglo de Oro. Insertamos con descaro nuestro carnaval, nuestro verso octosílabo desprejuiciado y alegre. Lo mezclamos con el endecasílabo, reservado habitualmente para los grandes temas, aunque le damos una vuelta y nos lo apropiamos para nuestras observaciones irónicas, nuestra guasa y nuestra forma de mirar el mundo, siempre desde el prisma de la alegría». Tras el éxito de Lysistrata (2500 años no es nada), El viento es salvaje (Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación 2020) y Las Bingueras de Eurípides (Finalista Premio Max 2024 a la Mejor Adaptación Teatral), Las Niñas de Cádiz continúa con La reina brava la receta con la que estas piezas han cosechado el aplauso de crítica y público en giras por toda España: la fusión de la tradición literaria de los grandes clásicos con la cultura popular, la exploración sin prejuicios de personajes extremos y excesivos y el uso del humor, marca de la casa. Las entradas cuestan 10 euros.