Perro Futuro, Gente Muerta y Arrítmika sonarán en el Festival Llión Rock

La octava edición del Festival Llión Rock, organizada por el Ayuntamiento de León, vuelve a apostar por el talento leonés, dando espacio a los grupos Perro Futuro, Arrítmika y Gente Muerta. Como novedad en la programación, este año el acto se celebrará en la plaza Don Guiterre, ubicada en pleno Barrio Húmedo de la ciudad. La cita se llevará a cabo este jueves, a partir de las 20.00 horas.

El conjunto Gente Muerta, compuesto por cuatro jóvenes de Santa María del Páramo, se caracteriza por su actitud punk. A pesar de que su nombre habla de la gente muerta, no habla sobre ellos, sino sobre «el amor y el odio hacia la gente». Arrítmika es un trío musical leonés que mezcla rock, funk, pop, psicodelia e incluso alguna reminiscencia flamenca. El grupo se formó a finales de 2023 por Álvaro González (voz y guitarra), Víctor Castro (bajo y coros), y Kike Aztor (batería). Actualmente, la banda se encuentra grabando su primer álbum de estudio. Perro Futuro es un conjunto berciano creado a principios de 2024 por Diego Amigo (bajo y voz), Xoán Otero (guitarra y coros) y Suso Valcárcel (batería). El grupo apuesta en sus creaciones por el rock de diversas influencias. A la hora de crear temas, dan vital importancia al hecho de sentirse cómodos con aquello que ellos mismos graban, editan y mezclan.