El Dock Of The Bay en versión maragata

La Maragatería se prepara para vivir un fin de semana de cine, música y cultura pop con la llegada del festival Dock Of The Bay en Maragatería, una extensión del reconocido certamen de cine documental musical que lleva diecisiete ediciones celebrándose en San Sebastián. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Santa Colomba de Somoza y Astorga se convertirán en epicentro cultural con una programación que incluye proyecciones, conciertos, teatro de calle y coloquios con cineastas y músicos. La iniciativa parte de la Fundación Club 45, con sede en Santa Colomba.

El festival busca cohesionar la comarca mediante un eje cultural entre Santa Colomba y Astorga, combinando la autenticidad del medio rural con el carácter cinematográfico de la ciudad. Las actividades diurnas se celebrarán en Santa Colomba, mientras que las proyecciones nocturnas tendrán lugar en el Cine Velasco de Astorga, espacio recientemente recuperado para la cultura. La programación incluye tres documentales musicales de carácter internacional que exploran la vida y obra de figuras clave del panorama musical alternativo. El primero, Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird, dirigido por Nicolas Jack Davies, reconstruye la intensa relación artística y personal entre Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala, líderes de bandas como At the Drive-In y The Mars Volta. El segundo título, Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones, dirigido por Danny García, se adentra en la figura del fundador de los Rolling Stones, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su piscina en 1969. Naturalesa Morta: La Història de Sexy Sadie, dirigido por Toti García y Lluís Prieto, narra desde dentro la trayectoria del grupo mallorquín Sexy Sadie. Además de las proyecciones, el festival contará con actuaciones acústicas de Fernando Alfaro y Jaime García Soriano, sesiones de DJ, y el espectáculo itinerante Le Pianoteur, que transformará calles y plazas en escenarios de ensueño con música, teatro de objetos y efectos visuales. El festival aspira a convertirse en una cita referencial para los amantes del cine y la música, y en una herramienta para desestacionalizar el turismo en la comarca.