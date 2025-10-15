Un siglo de trabajo para biografiar las palabras

Publicado por Miguel Lorenci Arequipa Creado: Actualizado:

«Es quizá el acto más importante del Congreso Internacional de la Lengua Española», aseguró Santiago Muñoz Machado al presentar en Arequipa el Diccionario Histórico de la Lengua Española. Una obra monumental, compleja e inacabada, que supera las 20.000 páginas repartidas en diez tomos. «Es un avance de lo que aún debemos hacer», resumió el director de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta edición, realizada con el apoyo de Inditex, culmina 112 años de trabajo y supone —en palabras de Muñoz Machado— «un compromiso gigantesco». «El Diccionario Histórico está concebido para trazar la biografía de las palabras, para documentar su historia y sus relaciones dentro del léxico del español a lo largo del tiempo», explicó el académico. «No se trata —precisó— de una simple colección de términos ordenados alfabéticamente, sino de una documentación rigurosa de la evolución de cada palabra en la historia del idioma». El diccionario muestra todas las variantes que ha tenido cada vocablo desde su aparición, documenta su origen y describe su trayectoria semántica. Algunas entradas llegan a ocupar 30 o 40 páginas: verdaderas biografías de las palabras que develan su vida secreta. La presentación tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con la participación de la filóloga María José Rincón González, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Rincón destacó que se trata de una obra «nativa digital y panhispánica», que recoge la evolución tanto gráfica como semántica de las palabras y aspira a «describir de forma integral la historia del léxico español». «Las palabras a veces son reticentes a mostrar lo que esconden —sus miserias y grandezas-; la lexicografía histórica hace ese trabajo», señaló.