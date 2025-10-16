El legado de Antonio Pereira es ahora más mexicano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo de los actos de la Semana Cultural dedicada a la obra poética y narrativa del escritor leonés y universal Antonio Pereira, organizados por la Universidad de Guadalajara (México), la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola y el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, en Guadalajara, y la Fundación Antonio Pereira han firmado un convenio de colaboración con el fin de «establecer un marco de intercambio cultural y académico para desarrollar en conjunto actividades que fortalezcan la investigación literaria, la difusión cultural y académica así como la conservación del patrimonio documental iberoamericano, con especial énfasis en la obra y el legado del escritor español Antonio Pereira».

Durante los próximos tres años, fecha de vigencia del convenio, se organizarán cursos, seminarios, talleres, foros y charlas con la participación de escritores, investigadores y estudiantes de las Universidades de Guadalajara (México) y de León (España).

Asimismo, se fomentará la obra de Antonio Pereira a través de artículos y semblanzas, de tesis de grado y pregrado, de materiales digitales… y se impulsarán convocatorias y concursos literarios dirigidos a jóvenes escritores y estudiosos de la obra de Pereira.

El convenio se firmó en el marco de la Semana Cultural dedicada a Antonio Pereira en la que participaron una veintena de profesores e investigadores de la Universidad de Guadalajara y más de 200 estudiantes de distintas materias relacionadas con la literatura, especialmente, con licenciaturas en letras hispánicas y escritura creativa española, a través de conferencias, mesas redondas, coloquios y proyecciones de audiovisuales.

El broche final lo puso el espectáculo poético-narrativo-musical sobre la vida y obra de Pereira, con la voz del poeta leonés Juan Carlos Mestre y la música del acordeón de Cuco Pérez en el Auditorio de la Biblioteca Juan José Arreola.