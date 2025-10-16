El legado de Antonio Pereira es ahora más mexicano
La Universidad de Guadalajara difundirá en los próximos tres años la obra del escritor leonés
Con motivo de los actos de la Semana Cultural dedicada a la obra poética y narrativa del escritor leonés y universal Antonio Pereira, organizados por la Universidad de Guadalajara (México), la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola y el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, en Guadalajara, y la Fundación Antonio Pereira han firmado un convenio de colaboración con el fin de «establecer un marco de intercambio cultural y académico para desarrollar en conjunto actividades que fortalezcan la investigación literaria, la difusión cultural y académica así como la conservación del patrimonio documental iberoamericano, con especial énfasis en la obra y el legado del escritor español Antonio Pereira».
Durante los próximos tres años, fecha de vigencia del convenio, se organizarán cursos, seminarios, talleres, foros y charlas con la participación de escritores, investigadores y estudiantes de las Universidades de Guadalajara (México) y de León (España).
Asimismo, se fomentará la obra de Antonio Pereira a través de artículos y semblanzas, de tesis de grado y pregrado, de materiales digitales… y se impulsarán convocatorias y concursos literarios dirigidos a jóvenes escritores y estudiosos de la obra de Pereira.
El convenio se firmó en el marco de la Semana Cultural dedicada a Antonio Pereira en la que participaron una veintena de profesores e investigadores de la Universidad de Guadalajara y más de 200 estudiantes de distintas materias relacionadas con la literatura, especialmente, con licenciaturas en letras hispánicas y escritura creativa española, a través de conferencias, mesas redondas, coloquios y proyecciones de audiovisuales.
El broche final lo puso el espectáculo poético-narrativo-musical sobre la vida y obra de Pereira, con la voz del poeta leonés Juan Carlos Mestre y la música del acordeón de Cuco Pérez en el Auditorio de la Biblioteca Juan José Arreola.