El televisivo Juan del Val se alza con el premio Planeta

El escritor, periodista, contertulio televisivo y colaborador del programa ‘El Hormiguero’ Juan del Val (Madrid, 55 años) entró este miércoles en la rentable galaxia de los ‘planetas’ al ganar el premio del millón de euros, el mejor dotado del mundo en el ámbito literario (por encima de los 980.000 euros del Nobel) con la novela ‘Vera, una historia de amor’, un relato romántico y de liberación sobre el renacer del amor a través de una mujer que rompe un matrimonio infeliz con un marqués para iniciar un fogoso idilio con un hombre más joven y humilde. La finalista en esta 74 edición es la gallega Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 43 años), que se embolsa 200.000 euros con ‘Cuando el viento habla’, una historia de misterio y brumas en la posguerra de la Galicia rural.

El galardón fue entregado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una multitudinaria cena de gala en el Salón Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en Barcelona.

Al evento literario asistieron más de un millar de invitados, entre ellos representantes del mundo de la cultura, la televisión y la política. Del Val es el primer escritor que gana el Planeta tras las últimas tres ediciones, que han tenido todas ellas rostro de mujer.

Así, en 2024 se lo llevó Paloma Sánchez-Garnica; en 2023, Sonsoles Ónega; y en 2022, Luz Gabás. En 2021, lo hizo Carmen Mola, el seudónimo femenino con el que firman los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.

La novela de Del Val, que se presentó bajo el seudónimo de Elvira Torres y el título provisional de ‘No es tan fácil morir de amor’, cuenta la historia de Vera, una mujer de mediana edad perteneciente a alta sociedad sevillana, que decide romper un matrimonio aburrido y lleno de domingos por la tarde con un noble, e iniciar una apasionada relación con Antonio, mucho más joven que ella y de origen humilde.

Ese salto adelante la conduce a un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.