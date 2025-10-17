Las 'Quimeras' toman León

La Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León (Farlecil) junto con Sofcaple inaugura hoy la III edición del Festival de Literatura Insólita Quimeras, que tendrá lugar hoy viernes 17 de octubre a las 17.30 en el Palacio Conde Luna de león (situado en la plaza Conde Luna). Intervendrán en este acto José Luis Chamosa, presidente de la fundación Farlecil, Elena Aguado, concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Raquel Domínguez, vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección de la Universidad de León y Natalia Álvarez, comisaria del festival Quimeras.

Participarán a lo largo de este festival literario nombres como Diego Sánchez Aguilar, María Fernanda Ampuero, Nuria Barrios, Ana Merino, Montserrat Mazorriaga, Juan Jacinto Muñoz-Rengel, José María Merino, Antonio Álamo, Natalia Álvarez Méndez, Miriam López Santos, Beatriz Martín Vidal, Miguel Carrera Garrido, Arantxa Rochet, Ángel Olgoso, Félix J. Palma, Cristina Sánchez-Andrade, Alberto Chimal, Susana Barragués Sainz y Elia Barceló.

de stendhal a black mirror

Hoy, a las 18.00 horas, después de la inauguración tendrá lugar un coloquio con Diego Sánchez Aguilar, acerca del Realismo especulativo: del espejo de Stendhal a Black Mirror. A las 19.30 horas será el turno de la escritora María Fernanda Ampuero en un encuentro bajo el título de Visceral: la intimidad del horror.

El sábado las actividades se desarrollarán desde las 11.00 y durante toda la jornada y tendrá lugar una Velada Fantástica con Nuria Barrios, José María Merino y Juan Jacinto Muñoz-Rengel.