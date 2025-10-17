La ‘esperanza’ llega a tierras zamoranas

Publicado por Juanma de Saá Zamora Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó ayer que la XXVIII Exposición de Las Edades del Hombre EsperanZa, que permanecerá abierta hasta el 5 de abril de 2026, es «una nueva oportunidad» para Zamora. «Hay que proyectar la nueva ventana hacia el mundo, como un centro histórico y un destino turístico muy atractivo. Una nueva ocasión para que Zamora sea aún más conocida, un eslabón importante y que todo el mundo compruebe que merece la pena conocer», señaló en la inauguración de la misma.

"Una oportunidad para volver, una vez más, y que vean que es una tierra de historia, arte y tradiciones y rebosante de dinamismo, empuje, ambición y tenacidad», recalcó el número uno del Ejecutivo autonómico, que destacó que la Junta «ha elaborado un plan de promoción destinado de forma exclusiva» al evento cultural para «potenciar» su vertiente turística y «conseguir» una mayor rentabilidad económica. «Va a convertir a Zamora y a Castilla y León en destinos imprescindibles de turismo religioso y cultural durante los próximos meses», insistió, además de añadir que «es una iniciativa que expresa nuestra identidad», dijo.

Alfonso Fernández Mañueco hizo todas estas declaraciones en el claustro de la Catedral de San Salvador, en la capital zamorana, durante la inauguración oficial de la XXVIII Exposición de Las Edades del Hombre. También intervinieron el arzobispo de Valladolid y presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Lusi Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera.

El acto contó también con la presencia de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja; la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, y el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, entre otros responsables de instituciones y entidades públicas y privadas.