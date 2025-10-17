León investiga cómo ha perdido 3.500 molinos

León fue una auténtica ‘potencia’ en molinos. Los hay documentados desde el siglo XII. Los inventarios recogen más de 4.000 en la provincia en el siglo XVIII. A mediados del siglo pasado aún había 600 en funcionamiento y es posible que hayan sobrevivido 500, en distinto grado de conservación. Muchos molinos harineros el siglo XX se reconvirtieron en fábricas de luz. A pesar de los que están recogidos en el inventario del Patrimonio Industrial es posible que salgan a la luz algunos no catalogados hasta la fecha. Será una de las sorpresas que deparará el Congreso Internacional de Molinología, que, bajo el lema Paisajes milenarios, repertorio de sabiduría, arrancó ayer en Era del Moro con una exposición fotográfica sobre los ingenios hidráulicos leoneses más singulares.

En el Congreso organizado por la Universidad y la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM), que cumple catorce ediciones y se celebra en el Palacio del Conde Luna —abierto al público—, los especialistas darán a conocer las últimas investigaciones sobre molinos, desvelarán algunos hallazgos relativos a los leoneses y presentarán casos ejemplares de restauración tanto de los elementos arquitectónicos como de la maquinaria.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, que inauguró ayer la exposición a pie del Molino Sidrón —el último superviviente de la capital leonesa—, con imágenes antiguas procedentes de los archivos Municipal e Histórico Provincial y planos de la Base Aérea de La Virgen del Camino «colgados» en palés, destacó que el congreso también tendrá en cuenta el factor humano. En esta edición participarán molineros, que contarán su historia, sus experiencias y los mostrarán durante la visita organizada para la jornada del sábado.

Una ciudad de molinos

La exposición, con el acertado título Molinos en la ciudad de León, podrá visitarse hasta el 16 de noviembre. En ella se explica la ubicación de las tres presas de la capital: la Vieja —mandada construir en el siglo XII por el obispo don Diego—, la de San Isidoro y la Blanca, que en el siglo XIX movía seis molinos y un batán de los que no quedan restos.

En el solar donde hoy se ubica el Palacio de los Deportes, Graciano Díez construyó a principios del siglo XIX sobre los restos del conocido como ‘Molino del cojo’ uno nuevo. En unos pocos paneles está desplegada toda la cultura molinera de la ciudad, con fotos como las de la Presa Vieja, en el barrio de San Lorenzo, tomada en 1910 por Germán Gracia, patriarca de una larga saga de fotógrafos.

Un centenar de expertos

El director del Congreso y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León, Javier Revilla, destacó que habrá casi un centenar de expertos, algunos procedentes de países como Portugal, Alemania o México, que expondrán 51 ponencias a lo largo de tres días.

Revilla explicó que «León, que es una «Mesopotamia» entre dos ríos, supo aprovecharlo desde muy temprano. Tenemos presas documentadas desde principios del siglo XII, algo que es casi único en toda Europa».

El director del Congreso expresó que, afortunadamente, el molino Sidrón, actualmente en obras de restauración, se va a salvar.