El molino Sidrón resurgirá en primavera

El Molino Sidrón, heredero de los muchos artefactos hidráulicos que tuvo la ciudad de León en sus distintas presas o cauces derivados de los ríos Torío y Bernesga, fue fábrica de harinas hasta el siglo pasado, cuando se «reconvirtió» en garaje. El edificio levantado en la Era del Moro, con fachada a Ramón y Cajal, está siendo actualmente sometido a una profunda rehabilitación por el Ayuntamiento de León, que ha destinado más de un millón de euros para rescatar, con fondos europeos Next Generation, el último molino que queda en la capital leonesa. La concejala de Cultura, Elena Aguado, acompañada por Luis Miguel García, concejal de Desarrollo Urbano, confirmó que las obras concluirán a mediados del próximo año y que se mantiene el destino del inmueble como Casa de las Letras Leonesas. En 300 metros cuadrados útiles, repartidos en tres plantas, «un espacio muy pequeño», según Aguado, espera que pueda albergar múltiples actividades «pensando en las letras, en la gente que escribe o que trabaja sobre aspectos de la literatura». El molino dejó de funcionar en 1931. En realidad, lo único que hoy permanece en pie de los dos cuerpos y del gran silo es el edificio original del molino. Apenas hay datos sobre su historia. El documento más antiguo es del año 1868. Se trata del Boletín Oficial de la Provincia de León, donde aparecía este anuncio: «Se arrienda la acreditada Fábrica de Harinas que fue de don Antonio Santos». El edificio preserva los arcos bajo los que entraba al molino el agua de la presa e impulsaba la maquinaria.