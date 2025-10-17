Cuando Mario Álvarez suena a Antonio Vega

Persiguiendo sombras llega Mario Álvarez a la luz de Antonio Vega. Y se queda para siempre. Lo verán este sábado, 18 de octubre, los afortunados que vayan al Pub Gargantúa (22.30 horas. Entrada gratuita), un clásico que no quiere ser invisible porque no lo es. El sitio de mi recreo, es decir el del Antonio, es el de su emoción, esto es, la de Mario. Demos permiso a una licencia vital: Carrizo y Llamas, de la Ribera, casuales territorios respectivos de niñez a la caza, sin saberlo, cada uno su razón tendrá, de la misma rana, es decir la gran canción. La realidad supera a la ficción porque esto es verdad. Ahí está El sueño de ambos. Y Mario Álvarez vuelve a Antonio Vega este sábado en el Gargantúa de la calle Santa Cruz, histórico local de otros tiempos del Barrio Húmedo que ahora rejuvenece. Y lo hace porque el repertorio de Vega aún le asombra. Y cuando lo rescata es para hacerlo con la devoción de un, se supone que poco creyente, pero sí devoto de un tal San Antonio del pop español, imaginario, cuyo milagro sería que su cancionero sigue vigente en estos tiempos de canciones rápidas.

El otro milagro lo pone el músico, cantante y compositor leonés, que cada noche que toma prestadas las canciones de su ídolo lo hace con magia y precisión y con un empeño casi romántico de promocionar las canciones de Vega, de Nacha Pop a su carrera en solitario, al que se ponga por delante.

Mario Álvarez, músico leonésDL

Y lo mejor de todo es que no le roba el alma Mario Álvarez a Antonio Vega, sino que lo abraza cuando le pone su corazón al servicio de esa lucha de gigantes que es subirse al escenario. Podría decirse que es que no hay nada mejor que ir el sábado a ver a Mario Álvarez cantando por 'antonierías', discutible palabro para definir que Antonio Vega elevó el pop de los 80 al nivel de los compositores eternos. Y lo que hace Mario Álvarez es la correa de transmisión perfecta en donde más que echar de menos al genio lo pone sobre las tablas para que sea inolvidable como una reivindicación de la vida y la muerte bordada en la boca. Pero no hay que asustarse, sólo es un concierto único que sólo pide otro y otro más será pero siempre especial. Algunas de estas canciones citadas entre frases sonarán y otras aparecerán de repente en esas noches cuando Mario Álvarez suena a Antonio Vega.