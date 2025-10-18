Las Quimeras de José María y Ana Merino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras un intenso y ameno coloquio con Diego Sánchez Aguilar, que habló del Realismo especulativo: del espejo de Stendhal a Black Mirror, al que tomó el relevo en el Palacio del Conde Luna María Fernanda Ampuero, que conversó sobre lo Visceral: la intimidad del horror, el Festival de Ficción Insólita Quimeras tiene hoy entre otros protagonistas a los Merino —el escritor y académico leonés José María y su hija Ana—.

La jornada del festival, auspiciado por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León (Farlecil) junto con Sofcaple, arranca en el Palacio del Conde Luna, a las 11.00 horas, con la exploración del mito, a cargo de Nuria Barrios, que abordará la Metamorfosis: el monstruo en el espejo. A partir de las 12.30 horas, tomarán la palabra Ana Merino y la ilustradora Montse Mazorriaga, que mantendrán un diálogo sobre cómic, en el que ambas son auténticas especialistas.

Por la tarde, el congreso continúa a las 18.00 horas con un cologio con el escritor malagueño Juan Jacinto Muñoz-Rengel, autor de novelas como La capacidad de amar del señor Königsberg, El gran imaginador, El sueño del otro o El asesino hipocondríaco. El escritor centrará su intervención en la Literatura apocalíptica para reiniciar el mundo.

A las 19.30 horas está prevista una velada fantástica, en la que participarán Nuria Barrios, José María Merino y Juan Jacinto Muñoz-Renge. Además leerán cuentos y microcuentos.

Esta edición de Quimeras 2025, en la que participarán una veintena de escritores, tendrá como madrina a Elia Barceló, una de las escritoras más versátiles de la ciencia ficción. Ha publicado más de treinta novelas y unos noventa relatos, tanto en España como en el extranjero. Premiada en numerosas ocasiones, ha sido traducida a veintidós idiomas con una enorme acogida entre el público y la crítica.

El Festival de Ficción Insólita proyectará este año dos películas en el Teatro El Albéitar, los días 21 y 22, a las 20.00 horas, con entrada gratuita (hasta completar el aforo). El martes se proyectará Sleepy Hollow, de Tim Burton. El filme, de 1999, sitúa la acción en la Norteamérica de finales del siglo XVIII. El condestable Ichabod Crane (Johnny Depp), un investigador de Nueva York que utiliza avanzados métodos de averiguación, es enviado al remoto pueblo de Sleepy Hollow para descubrir qué hay de verdad en la leyenda de un jinete sin cabeza que aterroriza a su habitantes. Al día siguiente, se proyectará la película Irati, dirigida por Paul Urkijo. El cristianismo se extiende por Europa mientras las creencias paganas desaparecen. Ante el ataque del ejército de Carlomagno atravesando los Pirineos, el líder del valle pide ayuda a una diosa ancestral. Mediante un pacto de sangre, derrota al enemigo dando su vida a cambio, pero antes, hace prometer a su hijo Eneko que protegerá y liderará a su pueblo en la nueva era.