El valiente alegato contra la violencia del leonés Marcos Castro

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El polifacético artista leonés Marcos Castro —actor, dramaturgo y director de la compañía que lleva su nombre— presentó ayer en el Teatro San Francisco Observanción en Sol menor, una experiencia sensorial, articulada como una sinfonía contemporánea, donde la música en vivo, la palabra, el cuerpo y la imagen se entrelazan para adentrarse en los paisajes invisibles de la mente y confrontar la violencia en su forma más íntima. Una obra que es un auténtico alegato y no solo contra la violencia física o evidente, sino contra esa violencia estructural, simbólica y cotidiana que hemos aprendido a normalizar. Una propuesta innovadora.