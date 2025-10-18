El ‘grito’ de Hovik en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Probablemente no haya un lugar en el mundo en que la libertad de expresión tenga tanto valor, sentido y significado como en el escenario cuando lo pisa un cómico. Hovik Keuchkerian vuelve al stand up después de llevar más de quince años alejado del circuito de la comedia. Hoy da un Grito en el Auditorio Ciudad de León, a las 20.30 horas (entradas 30 euros). El actor y exboxeador llega con un show en el que conecta con su esencia de cómico. Con este espectáculo de humor recupera un discurso ácido, profundo, que por momentos hará sentir incómodo al espectador.

En un texto, que Hovik dispara como una ráfaga constante, se adentra en el centro mismo de los grandes temas de la realidad social del momento. La guerra, la intolerancia, los extremismos, la ausencia de humanidad, el exceso de humanidad o la manipulación a la que están sometidas las sociedades, son algunos de los temas que Hovik aborda con su particular humor cáustico y su potencia en el escenario.

Pero, sobre todo, Grito es un ejercicio de comunión, una invitación a mirar al mundo y a mirarnos sin las limitaciones impuestas por las ideas de los que tienen el poder. Grito es una llamada para escapar de la libertad y adentrarnos en los espacio donde la vida vive.

El polifacético actor y poeta de origen libanés define Grito como una combinación de poesía, crítica, humor y catarsis. Pero deja claro que el show no busca ser un mitin, sino una experiencia en la que la risa y la reflexión del público se mezclen de manera equilibrada. El actor de La casa de papel ha explicado que el grito es, desde tiempos remotos, una forma primaria de comunicación y que actualmente se le ha restado valor. «En el momento en que gritas, parece que pierdes la razón, pero eso no es cierto». Además, cuestiona cómo la sociedad trata a aquellas personas que no han tenido acceso a una educación en condiciones y solo pueden expresarse de manera visceral.