La mística del leonés David de Juan se cuela en los capuchinos

El claustro abierto de los capuchinos retoma su actividad con la exposición Upphaf og Endi. Mitología nórdica bajo la luz del cristianismo, del artista David de Juan Rojas (León, 2002). Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, siempre le ha atraído el mundo medieval y, en especial, por los caballeros, las batallas, los dragones y toda la fantasía. Al mismo tiempo, le apasionan la mitología y las sagas de los pueblos del norte de Europa. Fruto de todo ello es la exposición que hoy inaugura en León. El título Upphaf og Endi (principio y final, en islandés) alude a los iconos representados en la muestra, donde emplea tres estilos pictóricos. Un universo fantástico que el artista pasa por el tamiz del cristianismo. Unas obras que abordan la lucha entre el bien y el mal.