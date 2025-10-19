Tres minutos depasión por las letras

Publicado por Miriam Badiola León Creado: Actualizado:

Corría el año 1986 cuando el poeta Marc Kelly Smith, que estaba cansado de la monotonía de los recitales poéticos tradicionales, decidió tomar como inspiración torneos deportivos como los slams de tenis para crear una alternativa más emocionante. Así fue como a Smith se le ocurrió la idea de celebrar un evento competitivo de poesía en el que el público calificara a los poetas, que debían interpretar textos propios de hasta tres minutos. El movimiento creció rápidamente, hasta llegar a España en 2009 de la mano del Instituto Goethe de Madrid, aunque cuando este dejó de organizar los Poetry Slam españoles, los poetas crearon la Asociación Poetry Slam Madrid.

Dos años después de su llegada se organizó el primer Campeonato Nacional de Poetry Slam. A día de hoy, la Red Española de Poetry Slam está compuesta por más de una treintena de ciudades, tres de ellas de Castilla y León: Valladolid, Ávila y León. Marcos Castro es el culpable de la llegada del Poetry Slam a la capital leonesa, tras encontrarse por casualidad en redes sociales la publicación de un evento que se celebraba en Gijón, Asturias. El hombre, que llevaba ya «un montón de años» escribiendo poesía y relatos, decidió apuntarse e ir, a pesar de «no tener ni idea de qué era». «Cuando fui, vi que había tan buen ambiente y me gustó tanto el formato, que tuve claro que me lo tenía que traer para León», cuenta. Un año después de ese primer contacto con el formato, Marcos inició en febrero de 2020 la primera temporada del Poetry Slam León en el Bellas Artes Café Bar, aunque «la pandemia lo reventó todo».

«El Poetry Slam es un evento competitivo de poesía oral y escénica que involucra al público, al que se le reparten pizarras para que puedan votar y darle más énfasis al formato más tradicional del micro abierto», explica Castro, convencido de que «lo bueno de involucrar al público es que se crea un ambiente súper chulo entre ellos, los participantes, la organización y el propio Bellas Artes», que «lleva siendo la casa del slam desde su nacimiento».

Para participar en el slam existen tres reglas que «son básicas en todos los que se celebran en el mundo»: que los textos sean propios de la persona que los recita, que solo se cuenta con tres minutos de tiempo y que no se puede utilizar ni música ni atrezo. A partir de ahí, «la temática es totalmente libre» y, además, «se tocan todos los subgéneros de la poesía», como pueden ser monólogos, clown, poesía más tradicional e incluso performance. Castro echa la vista atrás en el tiempo y reconoce que la acogida de la Poetry Slam en León «no fue fácil», de forma que «la primera temporada fue complicadilla», debido a que es una ciudad «muy clásica en lo que se refiere a la poesía» y la gente «le tenía mucho respeto a eso de que una persona salga a recitar, se vote con unas pizarras y que el público se involucre de manera tan activa».

Ahora inicia la quinta temporada, «el evento funciona muy bien y el Bellas Artes se llena siempre». Entre los participantes, recuerda a una muje de 83 años, llamada Felisa Fuertes, que hace poesía rimada; también poetas «jovencísimos», que «no utilizan las reglas de la poesía tradicional».