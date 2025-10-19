Sauti Dúo estrena en El Albéitar su innovador ‘Rito’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sauti Duo, integrado por Magdalena Myrczik y David Almagro, presenta en el Teatro El Albéitar Rito, a las 19.30 horas, un evocador programa para dúo de percusión melódica y no melódica en el que los intérpretes, gracias a la rica paleta que les proporcionan los múltiples instrumentos en el escenario, tejen un exótico paisaje sonoro que dialoga entre misticismo y vanguardia. Integrado por un total de seis piezas —Shadja, de Raquel García Tomás; African Winds II, de José Manuel López; Bahá»í, de Raimon Flores (obra de estreno); Green Hope, de Mateusz Ryczek; Chain, de Arkadiusz Katny; y Marimba Spiritual, de Minoru Miki—, Rito plantea cada obra como un ritual que despierta la sensibilidad hacia uno mismo, la naturaleza y el entorno.

Tras su notable paso por el festival Vecindario 2023, celebrado en Universidad de León, vuelve Sauti Duo, joven dúo de percusión contemporánea en cuya raíz artística se encuentra la difusión del arte de nuestros días y la transmisión de valores a través de la expresión artística. Sauti Duo mantiene una prometedora carrera ya que les ha llevado a ser seleccionados en diferentes festivales de artes mixtas contemporáneas y a cosechar múltiples premios.

Las entradas tienen un precio de 4 euros y se pueden adquirir en la taquilla de El Albéitar quince minutos antes del recital.