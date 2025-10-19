Merino tiene mucho cuento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El escritor y académico leonés José María Merino, que ayer participó en una velada fantástica junto a los autores Nuria Barrios y Juan Jacinto Muñoz-Rengel dentro del Festival de Ficción Insólita Quimeras, regresa hoy al Palacio del Conde Luna, a las 11.00 horas, para hablar de los temas de lo fantástico. Merino, uno de los grandes cuentistas contemporáneos, ha cultivado todos los géneros del relato corto, incluida la ciencia-ficción. «La literatura está en la realidad», sostiene. Merino ha confesado que siempre fue «muy lector» de cuentos. Leyó de niño una selección de cuentos del Calila en la antología Cuentos viejos de la vieja España y quedó fascinado por ellos. No sabe a ciencia cierta cuántos ha escrito a lo largo de su vida. «Puede que más de un centenar de cuentos canónicos y otros tantos minicuentos». ¿De dónde saca el material para tantas historias? Piensa que la realidad está llena de ellas. «En todo hay una posible ficción, porque la ficción es un modo de explicar lo que no entendemos. Es tan importante la historia como la forma de relatarla. Merino cita una máxima del imprescindible y apócrifo profesor Souto: «La extensión en el cuento es inversamente proporcional a la intensidad». Recientemente, confesó a este periódico: «No me considero terminado mientras se me ocurran cuentos». Merino ha sido un auténtico renovador de un género que durante décadas fue considerado «menor».

La jornada dominical de Quimeras la cierran Antonio Álamo y Ana Merino, quienes abordarán, a partir de las 12.30 horas, lo fantástico en el teatro.

Esta edición de Quimeras 2025, en la que participarán una veintena de escritores, tendrá como madrina a Elia Barceló, una de las escritoras más versátiles de la ciencia ficción. Ha publicado más de treinta novelas y unos noventa relatos, tanto en España como en el extranjero. Premiada en numerosas ocasiones, ha sido traducida a veintidós idiomas con una enorme acogida entre el público y la crítica.