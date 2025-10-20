Arranca el ciclo del romanticismo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La conferencia a cargo de Francisco Carantoña Álvarez, catedrático y doctor en Historia, sobre La fuerza del sentimiento: la clave romántica del mundo contemporáneo, abre hoy, a las 19.30 horas, las Jornadas sobre el Romanticismo —que se prolongarán hasta el jueves—, en el Palacio del Conde Luna.

León atesora un fructífero pasado romántico y por ende histórico. Con esta premisa estas Jornadas contextualizan, precisamente sobre esa base histórica, los movimientos literarios y artísticos acaecidos en este período, y en el inmediatamente posterior. Lo que diferencia estas Jornadas de otras convocatorias es el hecho de aunar sobre ese sustrato histórico arte, literatura y pensamiento, integradas a su vez en la intensa vida social y cultural leonesa, sin abordar estas disciplinas como compartimentos estancos; las Jornadas del Romanticismo tratan precisamente de romper esos límites y unir la historia, la literatura, la música y las demás artes.

Además de esta peculiaridad, encontramos otro aspecto trascendente: la influencia que los artistas leoneses tuvieron fuera de los límites de nuestra provincia, y llevados por un espíritu cosmopolita supieron “vender” la música y la cultura de León mucho más allá.