Los retablos del este de León se van de ruta

Benavente acoge la exposición itinerante Ruta de los retablos renacentistas del Este de León. La muestra se presentó ayer como una de las actividades del proyecto del mismo nombre, que la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa desarrollan para dar a conocer estos diez retablos. La iniciativa es posible gracias al apoyo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Los encargados de presentar esta exposición itinerante han sido Jesús Revilla, secretario de la Asociación Cultural Balle de Scapa, y Zoa Escudero, responsable del proyecto en la Fundación Santa María la Real, junto a la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y el concejal de turismo, Alberto Lorenzo. La muestra podrá visitarse en el centro cultural Soledad González de la localidad zamorana hasta el 31 de octubre.

La muestra consta de una docena de paneles fácilmente desmontables y transportables. Diez de ellos están destinados a presentar al visitante cada uno de los retablos que conforman la ruta, con información e imágenes. Los otros dos muestran un mapa de la ruta, así como información general de su historia y del proyecto.

«Hemos diseñado una exposición eminentemente divulgativa para acercar al visitante las principales características de este conjunto artístico, tan desconocido», explicaban los responsables del proyecto. «Hablamos de un conjunto que muestra el alcance del Renacimiento en esta zona de la provincia de León», comentaban. «Un territorio donde la pujante situación económica en las décadas centrales del siglo XVI generó la posibilidad de renovar el mobiliario interior de las iglesias parroquiales».

La cercanía del monasterio de Trianos, de la orden de los Dominicos, al que llegaban los mejores pintores y escultores, influyó en la realización de estos retablos mayores y menores. Todos ellos se engloban en la denominada «Escuela Juniana Leonesa», por su relación con artistas del círculo de Juan de Juni.

La exposición llega a Benavente, tras su paso por León y por localidades como Sahagún, Gordaliza del Pino, La Ercina, Fresno de la Vega o Villaquilambre. Tras su paso por Benavente, la exposición recalará en la capital palentina.