Reinvención del cancionero, según Rodríguez Recio

El horizonte musical del leonés Jesús Ángel Rodríguez Recio podría ser el que él quisiera, como compositor e intérprete de clásica un músico total. Pero eso no está en contradicción con una pasión a la que vuelve cada poco y cada vez más a lo grande: León y su cancionero, las tradiciones de los pueblos de la provincia y sus cantares. Tal vez, la culpa sea de Crémenes, su pueblo y de su familia, como una fuente de inspiración que le hace encontrar en las raíces la verdad cultural y parte de la suya personal. Ahora toca un proyecto potente, de envergadura: nueve temas que son un recorrido por pueblos de León del Camino de Santiago y que hoy, además, se podrán escuchar en directo. Así, explica que «hace tiempo que se me había ocurrido un concierto de este tipo. Presentamos el estreno absoluto de un proyecto que está formado por un ciclo de canciones que se inspiran en el folklore leonés. Las canciones están elegidas de tal manera, que a través de su escucha recorreremos el Camino de Santiago a su paso por la provincia de León. Intérpretes: Lorena García Fernández (violín) y el Dúo Ecos, que está formado por Noelia Álvarez (soprano) y Héctor Sánchez (piano). Será este viernes a las 19.30 horas en el Centro Cultural Unicaja, en Santa Nonia 4, dentro de las Jornadas Jacobeas que organiza la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León.

Se convierte así Rodríguez Recio, que es profesor de Armonía y Lenguaje Musical en el Conservatorio de León, en uno de los compositores clave de la actual generación en donde la mirada hacia León se impone en sus carreras y con la que el repertorio provincial, ese cancionero leonés que Miguel Manzano atesoró cuenta con una oportunidad de pervivencia. Los temas a interpretar son Jota de Sahagún, No se va la paloma (León, provincia), A tu mandil (Calzada del Coto), Ya se van los pastores (León, provincia), Entra dulce amor (Mansilla de las Mulas), Río arriba, río abajo (León, provincia), Botones de arriba abajo (La Sobarriba), Un cazador cazando (León), Los titos de Corbillos (La Sobarriba).

Lorena García Fernández (violín) nació en Asturias, donde comienza sus estudios de violín con el profesor Ryszar Kukeika. Es profesora de violín en el Conservatorio Profesional de Música Mancomunidad Valle del Nalón y violinista en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Dúo Ecos es un dúo de voz y piano formado por la soprano Noelia Álvarez y el pianista Héctor Sánchez. Surge en el 2008 partir de la inquietud de trabajar en el repertorio vocal de diferentes épocas y países.