Fiesta de Halloween en la librería Atenea2

La magia y el misterio de Halloween llegarán el 31 de octubre a la Librería Ateneo2, que se transformará en un pequeño mundo encantado para recibir a los más pequeños con una jornada repleta de diversión, lectura y manualidades. El evento incluirá un cuentacuentos, un taller de manualidades y un pintacaras especialmente pensados para niños de entre 3 y 10 años. Durante toda la actividad, los pequeños estarán acompañados por el equipo de la librería, por lo que los padres no tendrán que quedarse. La jornada se dividirá en dos turnos: de 11:30 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:00 horas. La participación tiene un coste de 6 euros por niño, y la librería está en la calle Daoíz y Velarde, 56. El teléfono es 987 26 17 56.