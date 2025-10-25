Jero Romero: la estrella del pop que no quiso serlo, este domingo en León

Una versión sobre Jero Romero podría ser la de la estrella pop que no quiso serlo. Con todo por delante renunció a formar parte de ese firmamento indie de los Iván Ferreiro, Santi Balmes, Sidonie, Russian Red, etc. O tal vez, sí que quiso serlo a su manera, sin renunciar a su ideario musical en pos de un presunto éxito. En cualquiera de las dos versiones la curiosidad y expectación es máxima este domingo en uno de esos conciertos indispensables que ofrece El Gran Café, esta vez a las 19.00 horas y celebrando 35 años de vida de este local ubicado en la calle Cervantes. Romero, artista de carrera guadianesca, músico de talento portentoso que además puede contar a sus nietos que jugó cuatro partidos en Segunda División con el Toledo, llega a las tablas de El Gran Café en el formato más directo posible: él, su voz y su guitarra.

El músico toledano, en su primera historia musical, lideró The Sunday Drivers, un grupo tocado por la varita mágica de la calidad musical en cuanto a composición e interpretación. Incluso podría decirse que duró una década a pesar de la genialidad de sus componentes. Porque allí coincidían, además de Jero Romero, nombres como Julián Maeso, Lindon Parish, Martí Perarnau, en definitiva talento a raudales incluso para que saltaran chispas. Cuatro discos avalan un proyecto peculiar que despertó admiraciones allá por donde fue y que, cuando los rumores fueron máximos, se despidieron actuando en el FIB.

Cuando en 2011 Jero Romero regresa en solitario con Cabeza de león, en donde tiene una participación clave otro grande como es Charlie Bautista, el público se vuelca con una propuesta que gana en personalidad e intimismo. Ahí despacha una lista de inmensas pequeñas canciones que le devuelven a cierta actualidad. Miracoloso, su último disco, aparecido tras años de silencio, volvió a cautivar al público como una reivindicación del músico escritor y compositor que opta por una carrera artesana en donde sus conciertos son tesoros a guardar.