Patrimonio acuerda enviar obras al Museo de León

El Museo de León, ubicado en la Plaza de Santo Domingo de la ciudad de León, es el museo más antiguo de la provincia.raMIRO

Publicado por Pacho Rodríguez / EFE León / Roma Creado: Actualizado:

El Consejo de Patrimonio Histórico de España acordó este viernes en Roma que las obras de arte recuperadas en Italia a principios de año se destinen a los museos de comunidades autónomas afectadas por desastres climáticos, como el Museo de A Coruña, el Museo de León o el Museo de Bellas Artes de Valencia.

El acuerdo se adoptó durante la 97 reunión del Consejo, celebrada por primera vez fuera de España, en Roma, donde el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas analizaron también los avances en materia de conservación y gestión del patrimonio.

En total, más de sesenta bienes culturales encontrados en Italia procedentes del tráfico ilícito pasarán a formar parte del patrimonio del Estado y se incorporarán a las colecciones de los museos seleccionados, con el objetivo de reforzar su papel como espacios de referencia cultural en territorios que han sufrido los efectos de temporales y catástrofes naturales.

Además de las comunidades autónomas afectadas, también recibirán obras recuperadas el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Escultura, el Museo de Málaga o el Museo Nacional de Artes Decorativas.

Durante la reunión, el Consejo aprobó además el Plan Nacional de Arqueología, destinado a fortalecer la coordinación entre administraciones y profesionales, promover buenas prácticas y actualizar el marco normativo en materia arqueológica y paleontológica.

Asimismo, dio luz verde a iniciar el proceso para que la representación de los Pecados y Danzantes de la localidad toledana de Camuñas, celebrada durante el Corpus Christi, sea incluida en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

El Consejo del Patrimonio Histórico es el órgano de coordinación entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas y tiene como finalidad esencial facilitar la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Cultural Español.

Las funciones del Consejo del Patrimonio Histórico Español son: conocer los programas de actuación, tanto estatales como regionales, relativos al Patrimonio Histórico Español, así como los resultados de los mismos; elaborar y aprobar los Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico, que tienen como objeto fomentar la comunicación entre los diferentes servicios y promover la información necesaria para el desarrollo de la investigación científica y técnica; elaborar y proponer campañas de actividades formativas y divulgativas sobre el Patrimonio Histórico; informar de las medidas que se deben adoptar para asegurar la necesaria colaboración con objeto de cumplir los compromisos internacionales contraídos por España que afecten al Patrimonio Histórico Español; informar sobre el destino de los bienes recuperados de la exportación ilegal; así como emitir informes sobre los temas relacionados con el Patrimonio Histórico que la presidencia someta a su consulta. Recientemente, el 6 y 7 de octubre de 2016, se ha celebrado su sesión número 79º en Avilés con motivo del 30º aniversario de la inclusión del prerrománico asturiano en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

A partir de 1977, con el retorno de la democracia, se inicia una nueva organización administrativa también en el ámbito cultural que por tanto afecta a la la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. La Dirección General de Bellas Artes se fue integrando en diferentes departamentos ministeriales, durante las sucesivas legislaciones en función de la política del momento. De este modo, la Dirección General va adaptando sus competencias bajo distintas denominaciones: Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos (1977-1982), Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas (1982), Dirección General de Bellas Artes y Archivos (desde 1982 a 1994), Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales (desde 1994 a 2011), Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (desde 2012 a 2016) que sumó a su ámbito tradicional de actuación las competencias de archivos estatales y de coordinación bibliotecaria ; la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural (2016-2018) y la Dirección General de Bellas Artes (2018-2022), hasta la actual denominación.