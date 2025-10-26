Violonchelo de Eva Arderíus, hoy en El Albéitar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La violonchelista Eva Arderíus es la apuesta musical de hoy en el teatro El Albéitar. Se trata de una destacada violonchelista española cuya carrera, la sitúa entre las figuras emergentes más prometedoras del panorama actual. El concierto da comienzo a las 20.00 horas.

Eva Arderíus nació en San Lorenzo de El Escorial (España) en 2001. Desde 2018 estudia en la Cátedra de Violonchelo Aline Foriel-Destezet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Jens Peter Maintz. En 2023 y 2024 ha recibido de manos de Su Majestad la Reina Doña Sofía el Diploma de alumna más sobresaliente de su cátedra.

Empezó a estudiar violonchelo a los cinco años y se graduó con premio Fin de Grado en el Centro Integrado de Música «Padre Antonio Soler» en San Lorenzo de El Escorial en 2018, donde estudió con Dimitri Furnadjiev y Victoria Rodríguez. Paralelamente perfeccionó sus estudios con María de Macedo y Arantza López Barinagarrementería.

En 2024 ha sido galardonada con el primer premio en el Concurso Juventudes Musicales de España y en el Concurso Internacional María Herrero. Recibió el segundo premio en el VII Concurso Internacional David Popper (Hungría. 2017) y los primeros premios en los concursos nacionales Soncello (2015) y Jaime Dobato Benavente (2014). Asimismo, fue seleccionada para participar en el Proyecto Talentos de la Orquesta Sinfónica de Madrid en 2018, 2019 y 2020. Ha actuado como solista con la Orquesta de Extremadura en 2023 y en el Festival de Música Joven de Segovia en 2015 y, gracias a la Fundación Arbós (Orquesta Sinfónica de Madrid), se presentó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (2018) y en el Auditorio Nacional (2019).

Actualmente es miembro de los cuartetos Strauss y Stoneshield y del dúo Florence May, el cual ha sido seleccionado para participar en el programa de conciertos AIEnRUTa-Clásicos 2025.

Sobre el recital, entre otros temas, se cuenta con Sonidos de la Belle Époque: Debussy, Poulenc y Fauré, de la Europa del XIX y principios del XX.