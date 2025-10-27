La Seminci hace cumbre con Tosar y Skarsgard

Publicado por EP Valladolid Creado: Actualizado:

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) remató el fin de semana con la presencia de dos grandes del celuloide. Por un lado, el sueco Alexander Skarsgard, que protagoniza Pillion. Y ya por parte española, el festival cuenta con la asistencia de Luis Tosar, con el estreno mundial de ‘Golpes’, la esperada ópera prima de Rafael Cobos.

En concreto, Skarsgard acompañó al cineasta Harry Lighton en la proyección y coloquio de Pillion en el Teatro Calderón, espacio en el que recalarán también en la jornada de hoy lunes día 27 para participar en una rueda de prensa de presentación del filme, que tiene su estreno en España en Seminci. La propuesta, ganadora del premio a Mejor guion en la sección Un Certain Regard de Cannes, opta así a la Espiga de Oro de la Sección Oficial, además de a la Espiga Arcoíris, por su temática, ya que adapta la novela queer Box Hill, de Adam Mars-Jones. De la mano de la interpretación de Alexander Skarsgard, Lighton convierte una historia de sumisión y deseo en una largometraje sobre los límites del amor y la vulnerabilidad emocional a través de una arriesgada mirada irónica.

La otra actividad importante del domingo consistió en el estreno mundial de Golpes, tras el éxito de la serie de Cobos El hijo zurdo (2023), premiada en Cannes.

En su debut como director, el sevillano, doble ganador del Goya al Mejor guion por ‘La isla mínima’ (2015) y ‘El hombre de las mil caras’ (2017), firma un thriller inmersivo protagonizado por Luis Tosar y Jesús Carroza, y coescrito junto a Fernando Navarro. El equipo de la película ofrecerá una rueda de prensa en esta jornada. En Golpes, Migueli, recién salido de prisión, reúne a su antigua banda criminal y vuelve a delinquir a espaldas de su hermano Sabino, el policía encargado de detenerlo. Ambientada en la calurosa y corrupta Sevilla de los años 80, Cobos combina el frenetismo del cine negro con el estilo fabulístico del cine quinqui, para ofrecer una mirada contemporánea sobre la marginalidad, la memoria y los lazos familiares. La cinta, programada en Sección Oficial, cuenta además con la banda sonora de Bronquio, quien aporta su sello electrónico a esta historia sobre un país empeñado en cerrar viejas heridas. El equipo de la propuesta visita Valladolid para la presentación.

Por su parte, La chica zurda, de la cineasta taiwanesa Shih-Ching Tsou, se proyectó también este domingo en el Teatro Calderón en una jornada en la que participó su directora, que compite por la Espiga de Oro con esta propuesta. Tras su paso por la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, esta cinta —producida, coescrita y montada por Sean Baker— , narra la historia de I-Jing, una niña que recorre con curiosidad un mercado nocturno de Taipéi mientras su madre lucha por sacar adelante a la familia. Con sutileza y vivacidad, Tsou firma una oda a la resiliencia femenina y al espíritu rebelde de la infancia.

Más estrenos para el domingo fueron Dos fiscales, del director ucraniano Sergei Loznitsa, que regresa a la ficción siete años después de Donbass (2018). Inspirada en hechos reales, la película traslada al espectador a 1937, cuando un fiscal soviético recibe una carta anónima que podría cambiar el destino de un prisionero acusado injustamente. Estrenada en la Sección Oficial de Cannes, Dos fiscales explora los mecanismos de control y represión del régimen estalinista para sumergirse en un los laberintos de la corrupción.

En la sección Proyecciones Especiales se pudo ver el largometraje Leo y Lou, en la Gala de RTVE. La película, dirigida por Carlos Solano —nominado al Goya en 2016 por ‘Extraños en la carretera’—, propone una divertida road movie protagonizada por Isaac Férriz y la joven Julia Sulleiro. La trama sigue a Leo, una niña de diez años que escapa de un centro de acogida.