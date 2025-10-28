Cuando Botines curaba 'enfermedades secretas'

Las dieciséis viviendas de la Casa Botines son la cara oculta de una historia que arrancó en noviembre de 1892, cuando concluyó la construcción de uno de los edificios más singulares de la ciudad. La antigua casa del portero y los trasteros del inmueble diseñado por Gaudí, que la desaparecida Caja España transformó en una fastuosa sala de juntas, se convirtieron hace cuatro años en «la joya de la corona». Una estancia que reúne tres archivos excepcionales: el de los Condes de Luna, el de Amigos del País y el de las cajas de ahorros.

Pero siguen siendo un misterio los restantes pisos —dos en la planta principal destinados a los propietarios del edificio, Mariano Andrés y Simón Fernández, que encargaron Botines al arquitecto catalán para un almacén de tejidos en la planta baja—. Apenas hay fotografías del interior de estas viviendas y del mobiliario original o se han quedado en los álbumes de algunas de las familias que residieron en ellas. La hemeroteca arroja alguna luz sobre los negocios que abrieron sus puertas en alguno de estos pisos a lo largo del siglo pasado. Los últimos vecinos resistieron hasta 1992, cuando Caja España convirtió el edificio en su buque insignia. En 1929, ya había sido adquirido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León a los herederos de Mariano Andrés por la cantidad de 750.000 pesetas. Pero los inquilinos resistieron seis décadas más. Hasta la gran reforma de 1992, el edificio no disponía de ascensor.

En 1922 se anunciaba en este periódico una modista que «ofrece sus servicios para coser en casa», decía textualmente, en el 4º derecha de Casa Botines, que en aquel momento era más conocido como el edificio de don Mariano Andrés.

Médicos del ‘mal francés’

A finales de esa misma década, en el segundo piso, se instala el doctor Toral, especialista en enfermedades de la piel y «secretas», en referencia a las de transmisión sexual, principalmente la sífilis, para las que se utilizaban eufemismos como «males vergonzantes» o «mal francés», por el estigma social y la vergüenza que rodeaban estas patologías.

La consulta del doctor Toral no fue la única en Botines. También se instaló en el primero izquierda, en los años cuarenta, el médico-dentista Mariano Llamazares.

Recién terminada la Guerra Civil abría sus puertas en el 2º derecha la Academia San Marcelo, con «diez profesores titulados», que impartían clases a alumnos de Bachillertato. En el mismo piso, en 1932, tenía su sede el Instituto Politécnico, una academia para preparar oposiciones. Anunciaba 400 plazas para Policía: «No se exige título. Empiezan con 3.000 pesetas»; y exámenes para Telégrafos con «cuestionario fácil».

Las viviendas fueron construidas por Gaudí con un «sentido circular», con varias puertas que permitían pasar de una habitacióna a otra sin salir al pasillo y un patio interior que daba luz al pasillo. En la magna reforma de los años noventa, los arquitectos conservaron todos los elementos diseñados por el genio catalán, como puertas y ventanas —hechas en París por encargo de Gaudí—, los herrajes, los pasadores de las puertas y las molduras de escayola de los techos.

Algunas ‘tropelías’

La escalera de las viviendas, una de las piezas de más valor —de madera labrada y pasamano de forja muy trabajada—, fue reconstruidaen una remodelación en 1953. Esta reforma, firmada por el arquitecto Guisasola, eliminó siete pilares de fundición en la planta baja. Además, se quitaron dos núcleos de la escalera ideada por Gaudí y se incorporó otra que baja a la planta semisótano y que permite a su vez acceder a la planta primera. Una intervención tan «drástica» que hoy sería impensable. En la reforma del 92 se eliminaron dos patios pequeños de los seis que tenía el edificio, para colocar los ascensores. El maestro vidriero Luis García Zurdo se encargó de la restauración de los vitrales de la planta baja, obra de López Merille, de quien había recibido clases de dibujo cuando era un muchacho. Las vidrieras de López Merille representan en su mayor parte los escudos de los partidos judiciales.

En 1996, con motivo de la reapertura de Botines, varias familias cedieron sus recuerdos. La planta baja, concebida para almacén de telas, se convirtió en una galería de arte. La muestra, titulada En torno a Gaudí, reunió 138 muebles y objetos, 150 fotografías y documentos para narrar la historia grande y pequeña de una época. Fotografías del León que conoció Gaudí, planos del Botines original que ideó el genial arquitecto y facturas cobradas por el artista junto a muebles de época.