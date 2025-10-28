El Senado impulsa como Patrimonio de la Humanidad Botines y el Palacio Episcopal de Astorga

Por una vez y sin que sirva de precedente, un tema, o una persona, logró lo que actualmente se sitúa entre los imposibles de la política española. La unanimidad de las fuerzas que representan a los votantes. Y ocurrió en el Senado en torno a la figura de Antonio Gaudí. La Comisión de Cultura del Senado aprobó este martes, por unanimidad, una moción del PP en la que se insta al Gobierno a promocionar ante la Unesco la ampliación de los edificios de Antonio Gaudí declarados patrimonio de la humanidad coincidiendo con el centenario de su muerte, en el año 2026. Por supuesto, entre ellos, el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines, dos de los tres edificios que de manera integral diseñó el arquitecto fuera de Cataluña. Llegó a Astorga y allí recibió el encargo de los empresarios leoneses que le instaron a dar los primeros pasos de lo que luego sería Gaudí. Es decir, fue Astorga ese kilómetro cero del legado de Gaudí en León.

Palacio Episcopal de Astorga.RAMIRO

Fue por la tarde, precisamente, mientras por la mañana una nutrida representación municipal tanto de León como de Astorga, de la Junta de Castilla y León, de la Diputación y del propio Museo Casa Botines cuando también se impulsaba el año Gaudí. No estuvo la Diócesis de Astorga, tal y como se echó de menos desde el Ayuntamiento de Astorga.

Vuelta a Madrid, los edificios que, según la moción del PP, aspiran a este reconocimiento son: el Colegio de las Teresianas y la Porta de la Finca Miralles, en Barcelona; el Capricho, en Comillas (Cantabria); la Casa Botines en León; el Palacio Episcopal en Astorga y la catedral de Mallorca.

Según la senadora del PP Esther del Río, «si, de una vez todas, se recoge toda la obra de Gaudí, no solo una parte, se estará haciendo justicia al arquitecto y será una buena forma de celebrar el centenario en 2026».

Y es que Gaudí, ha dicho la senadora, tiene un elemento integrador que le llevó a trabajar no solo en Cataluña, ya que recibió encargos por toda la Península, configurando la imagen del modernismo en otras ciudades españolas. El senador de Vox Fernando Carbonell ha expresado el apoyo a la moción por ampliar el reconocimiento internacional de su legado.

Por su parte, la senadora de Izquierda Confederal Carla Delgado ha recordado al PP que la obra de Gaudí ya fue incluida en la lista de patrimonio mundial en el año 1984, en concreto, el Parque Güell, el Palacio Güell y la Casa Milà; y en 2005 se amplió el reconocimiento a más obras, entre ellas, la Casa Vicens, la fachada y cripta de la Sagrada Familia, la Casa Batalló y la cripta de la colonia Güell. Desde el grupo socialista, la senadora Abigail Garrido coincidió con el PP en que las obras que propone son «incuestionablemente referentes en el patrimonio cultural» y por eso su apoyo «sin apriorismos», si bien recordó al PP que en 2005 cuando se incluyeron en la lista varias obras catalanas, desde el PP se enmarcó en «ideología de izquierdas».