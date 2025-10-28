El año Gaudí arranca en León

El centenario de la muerte de Antonio Gaudí (Reus, 1852-Barcelona, 10 de junio de 1926) reúne, implica y sirve de reivindicación. Ayer, en el Museo Casa Botines se pudo comprobar cuando el alcalde de León, José Antonio Diez, elogió sin titubeos a Gonzalo Santonja, consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León. «Tal y como dijo el consejero, quiero agradecerle que su compromiso con el Patrimonio de León es claro y notorio», dijo en referencia que los hechos corroboran las intenciones. «Gracias, alcalde», se le oyó decir a Santonja. Esa reunión e implicación generada por Gaudí también tuvo su reivindicación cuando el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, paró la pelota con elegancia para dejar claros algunos detalles. Aunque intervino como el resto de autoridades, mostró su disconformidad con que no hubiera representación de la Diócesis de Astorga, titulares del Palacio Episcopal, para adelantarse a la posibilidad de que no se consideren al mismo nivel las dos edificaciones que el arquitecto catalán dejó en León y que junto al Capricho de Comillas son sus únicas incursiones arquitectónicas fuera de Cataluña. Por tanto, un legado de vital importancia que Nieto aprovechó para remarca la cronología de que Astorga fue primera en Gaudí.

Tal vez, detalles así y los que la conmemoración del centenario del fallecimiento depare y las instituciones organicen fue de lo que se trató ayer en la reunión de constitución del Comité de Honor del Año Gaudí para Castilla y León y Cantabria. «Un paso clave para la conmemoración del centenario del fallecimiento de Gaudí que tendrá lugar en 2026 y que ha sido declarado Acontecimiento de Especial Interés Público por las Cortes Generales», tal y como destacaron desde Fundos, con José María Viejo, director general de la fundación, y Raúl Fernández Sobrino, director de Botines, como anfitriones. Junto a ellos asistieron a la reunión el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja; el alcalde de León, José Antonio Diez; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez; el alcalde de Astorga, José Luis Nieto; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de León; Elena Aguado; la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León, Raquel Domínguez; el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Astorga, Tomás Valle y el coordinador del Instituto Leonés de Cultura, Emilio Gancedo. De forma telemática desde Cantabria asistieron, entre otros, la alcaldesa de Comillas, Mª Teresa Noceda y la directora de Cultura de Cantabria, Eva Guillermina. Desde Barcelona se conectó el director del Acontecimiento de Especial Interés Público Gaudí 2026, Galdric Santana.