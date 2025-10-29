María Victoria Atencia gana el Premio Nacional de las Letras

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La poeta malagueña María Victoria Atencia (Málaga, 1931), una de las exponentes de la generación de los 50, ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente al año 2025. El jurado del premio, dotado con 50.000 euros y que concede el Ministerio de Cultura, ha elegido a la autora por «una creación poética que posee y recrea la esencia de la vida». «En sus versos, la palabra se justifica a sí misma por su capacidad de trasmitir instantes de trascendencia emocionante, por una clara fe en el valor representativo y por la relevancia de su belleza», señala el fallo. El jurado también ha destacado que su lírica «parece brotar de manantial sereno, atravesada por un verso limpio de traspasada pureza y por la búsqueda de una perfección sin ambages». El amor, la soledad, el mar, la nostalgia, la música y la pintura forman parte del universo casi místico de esta autora, vinculada desde joven al grupo Caracola, que surgió en la Málaga de mediados del pasado siglo en torno a la revista de ese nombre. Nacida en Málaga el 28 de noviembre de 1931, en esa ciudad estudió piano y poesía y ha desarrollado su obra y su vida. Su trayectoria está marcada por tres etapas: una que abarca hasta 1961 y representa su inmediatez emotiva y expresiva; otra que se inspira en lo doméstico y se inicia en 1971 con la obra Marta y María; y la última, que comienza en 1979 con El coleccionista y gira en torno a temas sobre pintura y música. Atencia escribió sus primeros poemas en su adolescencia cuando, según ella, «aún no tenía la formación para hacerlo», y ya en esa época toma como referencia a tres autores: Rilke, san Juan de la Cruz y Góngora. Tras su primera etapa estuvo unos años sin escribir, pero la muerte en un accidente aéreo de un profesor cuando realizaba un curso de piloto, le empujó a volver a la poesía, que ya nunca dejó. Entre sus libros destacan Tierra mojada, Cuatro sonetos, Cañada de los ingleses, Los sueños, El mundo de M.V., Compás binario, Adviento, Trances de Nuestra Señora o La pared contigua.