«León es un gran vivero pero hay grupos que se agostan»

Alejandro Cartujo vive la música con todas las consecuencias. El ‘a tope’ de Prada podría ser su medida. Y respondería al tipo de persona que recomienda que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Puede que haya suavizado algo su ritmo, pero aún así es muy alto. El siguiente ejemplo tal vez no sea santo de su devoción, pero puede recordar a un Mbappé cuando descubre que hay espacio y se lanza imparable hacia el gol aunque no siempre lo encuentre y termine poniendo cara de «pero a dónde iba yo...». Como este caso, lo que pasa es que a veces acierta, hay talento y merece la pena intentarlo. Y ahí sigue Alejandro Cartujo Malaspina: Nada Rock, Bahía, Fundición Odessa, Little Rivers, Los Genes... Ahora con Cosmética es la representación leonesa en el Hallowindie. Y portavoz en esta entrevista. Lanza el guante pidiendo sitio (aunque lo tenía) como primer grupo que actúa en el festival impulsado por Javier Rodríguez y José Manuel Contreras. Hay que advertirle que ya Cooper formó parte del cartel. Realmente, en estos tiempos que corren, todo esto que puede que sea Cartujo, resulta una bendición para los que aún creen en el rock como cultura reivindicativa, comprometida y de resistencia. Y algo divertido, ante todo.

«Son ya casi ocho años de Cosmética. Siempre he dicho que es una banda que empezó el camino a la inversa. Cuando llegué a sustituir al batería que tenían y me encontré a tres señores que eran Juanma Carrera, Arturo Criado y Miguel Cuervo hubo dos flechazos. El primero fue la calidad humana que encontré en ellos. Fuera de lo normal en este mundo como el de la música, que suele ser bastante agreste. Y el segundo fue la calidad de sus composiciones. Lo que siempre odié fue el nombre que tenían: Los Motes. Me volví loco hastas que conseguí que lo cambiaran. Aceptaron mi propuesta que era Cosmética», explica. Ese camino a la inversa lo explica Cartujo desde el momento que comenzaron haciendo una ópera rock, por lo que, como dice, «no nos hemos aburrido ni un minuto. Hemos ido por el otro lado de la carretera...», asegura.

El caso es que otra característica de Cosmética es que se ha fajado en el directo puro y duro, en León y fuera de León, sin ponerle pegas a lo ingrato que tiene la escena alternativa, en donde ellos ofrecen un repertorio y sonido más que solvente. Todo ello juega a su favor este sábado en el Hallowindie, cuando compartan cartel con nombres como Siloé o León Benavente.

Tras la aventura de esa ópera que requería sobreesfuerzos imposibles, Cosmética cambia de rumbo. «Grabamos con Pablo Vega en su estudio. Un disco todo grabado a la vez. Empezamos a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche lo teníamos acabado. Se llamó Gloria y suena genial», relata.

Siguiente paso: autogestionarse ellos sus propias grabaciones. Esto es, en realidad, una jugada de avance que les permite que a día de hoy puedan afrontar giras al nivel más exigente que se les proponga. Y desde lo sentimental leonés podría decirse también que Cosmética conectará este sábado en el Palacio de Exposiciones a los grupos actuales con la generación que surgió al hilo de Los Cardiacos y cuyos grupos aún resuenan manteniéndose en activo nombres fundamentales como Los Positivos.

«Ese giro de 180 grados también supuso dejar de cantar en inglés y empezar a hacerlo en castellano», afirma. La filosofía se va fraguando con otras decisiones en las que hay capítulos especiales para versiones y videoclips. Pero indica aquí el que es batería de Cosmética que «una filosofía importante de Cosmética es tocar en León lo menos posible. Mi visión personal es que León es un gran vivero pero hay grupos que se agostan. Como lo hacían en Amanece que no es poco. Porque empiezas a hacer una gira que yo llamo intergira y terminas tocando en los mismos sitios, a la misma hora y ante la misma gente. Como nos hemos movido mucho fuera tengo que decir que hay que dar las gracias a locales como El Gran Café, el Babylon, el Black Bourbon, el Molly Malone... porque en León somos unos privilegiados por tener esos sitios para conciertos. Por eso, la gente que viene de fuera, aunque sean ciudades más grandes, alucina», afirma. Pop actual con grandes influencias podría ser la fórmula general de Cosmética, que es lo que sonará en Hallowindie. Y los textos los explicaría Cartujo a través de los viajes y viendo tierra quemada. Pero sin adoctrinar.