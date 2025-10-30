El Albéitar acoge el jazz de Nieva Quartet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Saxofonista y compositor nacido en Ávila y vinculado a la música desde muy temprana edad, Roberto Nieva Quartet dentro del ciclo AIE Jazz es la apuesta de las Actividades Culturales de la ULE en Teatro El Albéitar. El concierto comenzará a las 20.30 horas. Junto a Nieva, Xan Campos, pianom Thiago Alvés, contrabajo y Rodrigo Ballesteros, batería, componen el cuarteto.

Siempre preocupado por formarse, Roberto Nieva estudió en el Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal. Años más tarde se trasladó a San Sebastián para completar sus estudios en el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, además de cursar un Máster en Investigación musical en la Universidad Internacional de Valencia, VIU. Fuera del marco académico ha podido estudiar y recibir clases magistrales de músicos como Branford Marsalis, Loren Stillman, Roman Filiu, Bob Mintzer o Immanuel Wilkins.

A lo largo de su carrera ha trabajado y compartido escenario con músicos como: Kirk MacDonald, Josh Ginsburg, Martin Nevin, Marta Sanchez, Perico Sambeat, Javier Colina , Alain Pérez o Silvia Pérez Cruz. Es habitual en la escena musical de Madrid donde ha trabajado con músicos como: Bob Sands, Bobby Martínez, Miguel Blanco, Juanma Barroso, Jorge Vistel, Maikel Vistel, Reiner Elizarde «Negrón», Luis Guerra, Ap Big Band, CMQ Big Band o La Resistencia Jazz Ensemble. A título personal son muchos los reconocimientos que este joven músico ha podido recoger como el premio al mejor solista en el concurso Jazz a Castelló de 2011, entre otros grandes reconocimientos musicales.