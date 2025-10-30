La compañía Ay Teatro trae la tragedia griega 'Tebanas'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La compañía Ay Teatro llega a la capital leonesa con el objetivo de acercar al público la esencia de la tragedia griega a través de tres de sus grandes obras maestras: Edipo Rey, Siete contra Tebas y Las Fenicias. Tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides que dan nombre a la pieza teatral Tebanas. El Auditorio Ciudad de León acogerá esta representación el 30 de octubre a las 20.30 horas.

Bajo la dirección y la música de Yayo Cáceres y la dramaturgia de Álvaro Tato, el montaje está interpretado por los músicos y actores de la compañía: Cira Ascanio, Marta Estal, Fran García, Daniel Migueláñez, Gabriel del Mulder y Mario Salas. Con una duración de 85 minutos, la representación se enmarca dentro del Programa de Artes Escénicas del Ayuntamiento de León. Las entradas están incluidas en el abono de adultos, aunque también pueden adquirirse por 14 euros.

Las obras maestras de la tragedia griega representadas por un coro teatral de jóvenes actores y músicos que reviven el gran mito de Tebas: la saga de Edipo y sus descendientes. El ser humano se enfrenta a su destino en esta trilogía llena de profecías y maldiciones, amor y violencia, poder y misterio, emoción y muerte. Un espectáculo que busca la esencia poética, musical, coral y activa de los clásicos. El joven elenco encarna a todos los personajes de una saga familiar que transgrede los límites sociales.