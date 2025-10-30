'La Traviata' llena de buena ópera el Auditorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Auditorio y el público leonés mostraron ayer su idilio por las artes musicales y escénicas y que si la propuesta es de calidad la respuesta está más que a la altura. La ópera pasó por el escenario del recinto leonés con un título de alcance infinito: La Traviata. El montaje cuenta con la dirección musical de Martin Mázik, la participación de los solistas y la orquesta Ópera 2001, el Coro Lírico Siciliano, y la coreografía de Matilde Rubio, del Ballet Nacional de Murcia.