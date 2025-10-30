Rafael Gallego presenta en San Feliz su libro ‘Teresacto’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casona de San Feliz de Torío acoge, a las 20.00 horas, la presentación de Teresacto, de Rafael Gallego. Una conversación en torno a su último libro, dentro del programa Bienvenido Mr Libro, que organiza Factor Espacio San Feliz. Teseracto es un puzle, un mosaico que se va construyendo tesela a tesela en el que el lector se deja llevar por acontecimientos inusuales que pretenden poner en tela de juicio el significado exacto de la palabra «realidad». Beñat y Clara se embarcan en una búsqueda para recuperar su pasado, cada uno desde el lugar en el que la vida los ha ido colocando. En ese proceso de búsqueda, que en realidad no deja de ser buscarse el uno al otro, recorren paisajes, resuelven enigmas, se plantean cuestiones esenciales. Viven una vida nueva, distinta a la que la rutina les había obligado a sobrellevar.

Rafael Gallego es profesor de Filosofía. Ha trabajado en diversos Institutos de Madrid, Castilla–La Mancha, Galicia y Castilla y León. Al margen de la educación, ha asumido puestos de responsabilidad en varios sectores de la empresa privada.