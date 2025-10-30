El leonés Néstor López produce un corto nominado a los Goya

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Quince cortometrajes de ficción optan a los premios Goya, que se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona, anunció ayer la Academia de Cine, que también ha desvelado dieciocho cortos documentales y quince de animación seleccionados. En un acto presentado por María Castro, el leonés Néstor López y Melina Matthews, representantes de los títulos ganadores el pasado año en las tres categorías, se han conocido el total de 48 cortometrajes que acuden a los galardones. En la categoría de ficción, uno de los cortos seleccionados es Pipolos, del director Daniel Sánchez Arévalo, cuyo productor es Néstor López. Pilopos está protagonizado por Marta Etura y Nur Levy, además de los actores noveles Diego García e Iker Ruiz. Un corto que habla sobre el paso de la niñez a la edad madura o menos inmadura. Pero este cambio no solo se cuenta en los chavales, sino también en la fase de reajuste vital de las dos mujeres protagonistas. Pilar e Isabel. Mario y Jaime. Dos madres. Dos hijos. Una nueva unidad familiar. Una nueva normalidad. Eso es lo que esperan Pilar e Isabel que ocurra en la semana de vacaciones en una casa rural, que sus hijos de 13 años logren entender su relación, su amor, y que puedan conectar y aceptarse como lo que van a tener que ser: hermanos.