Agrohorror en San Feliz

San Feliz de Torío se convierte este sábado, festividad de Todos los Santos, en epicentro del pánico rural con Territorio Agrohorror, un evento que promete estremecer a los amantes del género fantástico. En La Casona se desplegará un nuevo universo literario: el agrohorror, esa distorsión esperpéntica del mundo rural donde lo cotidiano se torna grotesco, absurdo o aterrador, sin caer en nostalgias bucólicas ni caricaturas urbanitas. Aquí, el campo no es idílico; es un espejo cóncavo que refleja monstruos. Los pueblos del Agrohorror son cotidianamente reales y se alejan de los espacios paganos y míticos del Folk Horror.

Bajo la batuta de David Roas, gurú de lo fantástico, y Ana Martínez Castillo, maestra del terror con humor, el día arrancará con charlas que desentrañarán las raíces torcidas del género. Roas abrirá a las 11.00 horas con Hay gente muy rara. Aquí mismo, en el pueblo, seguido por Álvaro López Fernández (¿Y esto de dónde viene?), Rosa M. Díez Cobo (De bichos, bichejos y otras hierbas) y Raúl Molina Gil (Del pueblo al espanto).

Por la tarde, a las 16.30 horas, un coloquio sobre la película Bodegón con fantasmas, de Enrique Buleo; y una mesa redonda con Roas, Martínez Castillo, Gemma Solsona Asensio y Eduardo Moreno Alarcón, que presentarán la antología Agrohorror. Cuentos de lo insólito rural (Eolas). No hay que esperar un Puerto Hurraco, pero hay que estar preparados para un escalofrío. prepárate para un escalofrío que mezcla lo terrible con lo poético.