La 'fiesta más linda del mundo' repite en León

Tras conquistar Buenos Aires, Madrid y Nueva York, la considerada "fiesta más linda del mundo" vuelve al Palacio de Exposiciones de León el próximo 20 de diciembre. Déjame Pensar Producciones ha confirmado el regreso de la Bresh, que en su debut leonés de 2022 agotó entradas y dejó huella. "Viene más grande que nunca", avanzan los organizadores.

Glitter, helados, confeti rosa, hinchables gigantes y temazos forman parte del menú de una noche diseñada para "arrancar la Navidad con energía, música y una puesta en escena única".

Nacida en Argentina como un movimiento cultural inclusivo, la Bresh se ha convertido en fenómeno global: más de 30 países y millones de asistentes. León, una vez más, se suma al mapa mundial de la diversión.

Las localidades saldrán a la venta el próximo martes 4 de noviembre exclusivamente a través del Instagram @dejamepensarprod, donde se irán desvelando sorpresas y detalles adicionales.