Deep Purple vuelve al festival Músicos en la Naturaleza y actuará el 4 de julio de 2026

La banda británica de hard rock Deep Purple vuelve al escenario del festival Músicos en la Naturaleza, organizado por la Junta de Castilla y León en Hoyos del Espino, en plena sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, con una actuación el 4 de julio de 2026.

Deep Purple ya estuvo en el festival en el año 2013, acompañados en esa ocasión por Rosendo, en un espectáculo que cosechó muchos éxitos, ha recordado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Ha avanzado que tienen comprometido un segundo artista, también de calado internacional, pero todavía no está firmado el contrato y, "aunque le hubiera gustado anunciarlo hoy", prefieren esperar a estar "absolutamente seguros" para anunciar el segundo nombre del cartel de la que será edición número 19.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha recordado que Músicos en la Naturaleza busca una doble finalidad: por un lado, dinamizar económica y socialmente Hoyos del Espino y su área de influencia; y, por otro, promocionar turísticamente el espacio natural de Sierra de Gredos.

Ha insistido en que la presencia de Deep Purple ratifica la apuesta por la internacionalización del festival, y ha explicado que han tenido que avanzar su presencia en Músicos en la Naturaleza porque la banda tiene previsto anunciar su gira mundial en breve, y la Junta ha preferido dar a conocer ya el concierto en Ávila.

"Nos pareció una buena opción que volviera en el año 2026", ha insistido, al tiempo que ha recordado que está considerada la quinta banda más influyente en la historia de la música con el premio Leyenda del World Music Awards, y cuentan con títulos que son parte de la banda sonora de millones de personas.

El cartel de Músicos en la Naturaleza se completará con una banda española, y Suárez-Quiñones ha insistido en que el de 2026 "va a ser un concierto de los buenos".

Ha recordado que por el escenario de Hoyos del Espino han pasado, por ejemplo, Bob Dylan, Mark Knopfler, Brian Adams, Sting, The Beach Boys, Rod Stewart o Texas; y en clave nacional, Estopa, Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, C Tngana, Melendi, Manolo García, Fito o Amaral.

"Tenemos una nómina de artistas de primera categoría nacional e internacional. En estas 18 ediciones han sido 200.000 personas las que han pasado por Hoyos del Espino", ha indicado el consejero, quien ha destacado el impacto económico de la actividad, con más 30 millones de euros.

Suárez-Quiñones confía en tener cerrado el cartel completo en la primera quincena de noviembre, para empezar a vender las entradas, pero hasta que no tengan asegurado el segundo artista internacional no avanzarán en la venta de entradas, ha indicado.