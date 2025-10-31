El Festival Urogallo celebra su décima edición

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El festival de Urogallo celebra este año su décima edición y, para conmemorarla, ha elaborado un cartel cargado de actividades de todo tipo, donde el público podrá disfrutar de un fin de semana repleto de poesía en todas sus vertientes.

Como cada año, el festival está organizado por la Asociación Mal, en la que Manuel Alonso ejerce como director, patrocinado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, y con la colaboración del área de Actividades Culturales de la Universidad de León. En esta edición, se suma como nueva colaboración la Librería Literatessen (c/Santisteban y Osorio).

El festival tiene como objetivo promover la poesía a través de propuestas escénicas que expanden el concepto tradicional, llevándola al escenario contemporáneo. Para ello, durante el fin de semana del 14 al 16 de noviembre, los leoneses y leonesas podrán disfrutar de la poesía en todo su esplendor.