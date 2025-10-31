La Bresh vuelve el próximo 20 de diciembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Después de arrasar en ciudades como Buenos Aires, Madrid o Nueva York, la Bresh vuelve a León el próximo 20 de diciembre. Desde Déjame Pensar Producciones anuncian que la fiesta más linda del mundo regresa al Palacio de Exposiciones de León, tras el éxito de su primera edición en 2022. Glitter, helados, confeti rosa, hinchables gigantes, temazos… son solo algunos de los avances. «Después de escuchar lo que nuestra ciudad quería, la Bresh vuelve», asegura la productora.