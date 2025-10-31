'Los días que quedan' en El Albéitar con Cambaleo Teatro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cambaleo Teatro presenta hoy en el Teatro El Albéitar la obra Los días que quedan. La funicón comienza a las 20.30 horas y las entradas tienen un precio de 10 euros, con descuento del cincuenta por ciento para la comunidad universitaria.

Los días que quedan, con autoría, dramaturgia y dirección de Carlos Sarrió y asistencia a la dirección artística de Antonio Sarrió, es una reflexión sobre la idea de la alegría a la hora de afrontar la vida. La interpretación corre a cargo de Antonio Sarrió, Begoña Crespo, Julio C. García, Eva Blanco, Carlos Sarrió y Sergi Fäustino. Es también «un espectáculo multidisciplinar en el que partiendo del ensayo de Albert Camus El mito de Sísifo reivindicamos la alegría como acción vital con un paso previo que consiste en mirar la vida tal cual es, sin engaños, sin artificio y desde esa pasión generar una construcción vital, no para dar sentido a la vida, sino para otorgarnos un camino que transitar», explican desde Cambaleo.

Cambaleo Teatro nace en 1982, como compañía profesional. En estos 42 años ha hecho teatro para adultos, teatro para público familiar, teatro de calle, performances, pedagogía teatral, proyectos audiovisuales, coproducciones y programaciones de festivales y muestras. Desde 1989 hasta el año 2021, gestionan la Sala Alternativa «La Nave de Cambaleo».

La compañía ha participado en numerosos festivales en España como el Festival Internacional de Teatro de San Isidro en Madrid, el Festival de Otoño de Madrid, la Alternativa de Madrid, Escena Contemporánea, Teatralia, el Festival Iberoamericano de Cádiz, el Festival Internacional de Sitges y Surge Madrid. Y actuado en teatros importantes como la antigua Sala Olimpia (ahora Teatro Valle Inclán del CDN), el teatro Albéniz, el Circulo de Bellas Artes de Madrid, el Teatro Fernán Gómez, la Sala Cuarta Pared, el teatro Pradillo, la Sala San Pol, Teatro Ensalle de Vigo etc. También hemos viajado con nuestros espectáculos a Portugal, Francia, Alemania, Polonia, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y México.

A lo largo de este tiempo, la compañía ha desarrollado un camino basado en la continuidad del equipo de trabajo y en la búsqueda de un lenguaje teatral propio, reflexionando siempre sobre el mundo, e iniciando una trayectoria en la que hay una primera etapa de búsqueda hasta encontrar una manera de hacer con un sello propio.