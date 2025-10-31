El Coto Escolar tendrá un hórreo a escala 1:2

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León y la Asociación Hórreos Leoneses impulsan un proyecto de construcción de un hórreo a escala en las instalaciones del Coto Escolar de León. Una reunión celebrada el pasado 14 de octubre sirvió para concretar las características del proyecto. El hórreo propuesto será una reproducción a escala 1:2 del modelo catalogado como Acevedo 01, según la memoria técnica desarrollada por el arquitecto y presidente de la Asociación, Eloy Algorri. Este diseño permitirá mostrar con precisión las características constructivas tradicionales de estas edificaciones, al tiempo que se adapta al entorno educativo y divulgativo del Coto Escolar.

Desde la Asociación Hórreos Leoneses se ha valorado muy positivamente la acogida del proyecto por parte del Ayuntamiento de León, destacando el entusiasmo y la sensibilidad institucional hacia la conservación y puesta en valor de la arquitectura popular. Por su parte, la concejalía ha subrayado la importancia de que el Coto Escolar se convierta en un espacio donde los niños, niñas y visitantes puedan aprender sobre las tradiciones rurales a través de experiencias prácticas y recursos didácticos. Además, el 22 de octubre tuvo lugar la reunión con en el Centro de Oficios de León, donde se incorporaron los técnicos responsables de materializar el proyecto.

Con esta iniciativa, tanto el Ayuntamiento de León como la Asociación Hórreos Leoneses reafirman su compromiso con la preservación del patrimonio cultural leonés, promoviendo e impulsando la educación en valores, la memoria de las tradiciones y el respeto por la arquitectura rural que ha marcado la identidad de las comarcas leonesas.