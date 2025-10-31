Cataluña destina 6,5 millones al Año Gaudí

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

El Año Gaudí, que se celebrará a lo largo de 2026 para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto de Reus, se estructurará alrededor de una exposición en el Museu d»Història de Catalunya y del Gaudí International Congress 2026, informaron los responsables de la efeméride. La consellera de Cultura, Sonia Hernández, ha explicado que el Año Gaudí «quiere ser un homenaje coral a su legado», por lo que detrás de la celebración está el Consell Antoni Gaudí, un órgano que agrupa catorce edificios ubicados en Cataluña. Estos son la Cripta de la Colonia Güell, la Casa Batlló, la Casa Vicens, el Palau Güell, el Park Güell, la Casa Calvet, el Colegio Teresiano, los Pabellones de la Finca Güell, la Torre Bellesguard, el Portal de la Finca Miralles, la Nau Gaudí, la Casa Milà, el templo de la Sagrada Familia y el Primer Misterio de Gloria del Rosario Monumental de Montserrat.

El Gaudí leonés

Además, participan cuatro edificios situados fuera del territorio catalán, como son el Capricho de Comillas (Cantabria), el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines de León y la Seu de Palma. Una representación del monumento astorgano viajará el 8 de noviembre a Reus y Riudoms para dar inicio oficial al Año Gaudí 2026, junto con todos los edificios del arquitecto catalán. «Cuando hablamos de Gaudí, hablamos de uno de los nombres más reconocidos y disruptivos de la arquitectura del siglo XX. Su manera de entender la relación entre ciencia, cultura y espiritualidad y la mirada arraigada al país, al oficio y a la tradición son profundamente modernas e innovadoras», ha incidido Hernández.

Así, la consellera ha anunciado que desde el Departamento de Cultura harán un «acompañamiento institucional y una apuesta económica muy excepcional», por lo que destinarán 6,5 millones de euros a la celebración de la efeméride. El comisario del Año Gaudí, Galdric Santana, ha adelantado que dos de los principales eventos de esta celebración serán una exposición en el Museu de Historia de Catalunya y el Gaudí International Congress 2026.

La primera consistirá en un recorrido por la obra de Gaudí, analizada y explicada a través de los principales parámetros compositivos que aplicó en su creación artística: el lugar y su historia, el contexto social del momento y la relación con los propietarios, así como el uso personal de la ciencia, la tecnología y las ciencias sociales como método de trabajo. El segundo será un congreso científico y disciplinar con el objetivo de recoger trabajos de investigación objetiva, no interpretativa, de máximo nivel, como nuevas aportaciones al conocimiento de Gaudí, con la voluntad de cubrir la carencia existente en este ámbito, que celebrará en La Pedrera en junio de 2026. Además, Santana, también director de la Cátedra Gaudí de la UPC, ha subrayado que los principales objetivos del Año Gaudí son los de «explicar la dimensión científica del arquitecto, explicar a Gaudí a partir de la interrelación de todas sus obras, transmitir el consenso en la conservación y difusión de su legado y acercar su obra a la ciudadanía».