Siloé da un concierto de miedo en León

El Hallowindie brilló hasta la madrugada en una quinta con Siloé y León-Benavente como cabezas de cartel. El Palacio de Congresos de León se llenó de un público que acudió mayoritariamente disfrazado —con premio para los más originales—. Los espectadores agradecieron el «buen sonido» de los conciertos y la mejor organización de este año. El stand de venta de merchandaising de Siloé, el grupo de moda, arrasó.

La banda valenciana Bombai emocionó a los asistentes cuando dio las gracias a todos los voluntarios leoneses que acudieron a ayudar tras la dana que azotó a esa comunidad hace ahora un año.

El Hallowindie, con puestos para comer y hacerse fotos de miedo, un túnel del terror, una feria de los horrores, números circenses y espectáculos de danzas urbanas, es ya una cita ineludible el día de Todos los Santos.

Hasta que subieron al escenario León-Benavente y el trío vallisoletano Siloé, la música corrió a cargo de la banda leonesa Cosmética, a la que siguieron Mañana Viernes, Bombai y Veintiuno, un cartel «espectacular», según los «fijos» del Hallowndie. Y para arrancar y despedir el festival, «pinchó» Dj Motto.

Payasos terroríficos, exorcistas, niñas poseídas por el demonio, brujas, fantasmas, personajes del inventario mexicano del Día de los Muertos, los Adams, momias... La galería de personajes aterradores que desfilaron por el Hallowindie fue todo un alarde de creatividad. La de ayer, sin duda, fue una de las mejores ediciones de un festival al que algunos, hace cinco años, dieron por muerto.