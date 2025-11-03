El Cervantes elige sucesor de Pombo y Luis Mateo Díez

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El jurado del Premio Cervantes 2025, el más importante galardón de las letras en español, dotado con 125.000 euros, da a conocer hoy su fallo y todo apunta a que este año recaiga en un autor latinoamericano, después de que las dos últimas ediciones distinguiera a escritores españoles.

El año pasado el oficialmente llamado Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes recayó en Álvaro Pombo (Santander, 1939), en reconocimiento a su capacidad para crear «un mundo literario propio que conmueve» y por su «extraordinaria personalidad creadora, lírica singular y original narración». Y en 2023 fue para el leonés Luis Mateo Díez, por ser uno de los «grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino y creador de mundos imaginarios». Según la orden que lo regula, este premio «constata el público testimonio de admiración a la figura de una escritora o de un escritor, independientemente de su nacionalidad que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico». No obstante, la tradición desde que se instituyó en 1975 era que cada año recayera en uno de los dos lados del Atlántico, y en los últimos años el ritmo va más bien de dos en dos: los dos elegidos anteriores a Mateo Díez fueron el poeta venezolano Rafael Cadenas (2022) y la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021). En las ediciones de 2020 y 2019 ganaron el premio los poetas españoles Francisco Brines y Joan Margarit, respectivamente, mientras que anteriormente, en 2018 y 2017, lo obtuvieron la poeta uruguaya Ida Vitale y el nicaragüense Sergio Ramírez. Algunos de los nombres latinoamericanos habituales en las quinielas del Cervantes en los últimos años han sido la nicaragüense Gioconda Belli, la mexicana Margo Glantz o el poeta chileno Raúl Zurita. Entre los miembros del jurado de este año etán Álvaro Pombo y Luis Mateo Díez y Aurora Egido a propuesta de la RAE, entre otros. Como es tradición, el premio se entrega el 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares.