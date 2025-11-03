El Cervantes elige sucesor de Pombo y Luis Mateo Díez
Hoy se falla el máximo galardón de las letras hispanas con la vista puesta en los escritores sudamericanos, que llevan dos años sin ganar el premio
El jurado del Premio Cervantes 2025, el más importante galardón de las letras en español, dotado con 125.000 euros, da a conocer hoy su fallo y todo apunta a que este año recaiga en un autor latinoamericano, después de que las dos últimas ediciones distinguiera a escritores españoles.
El año pasado el oficialmente llamado Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes recayó en Álvaro Pombo (Santander, 1939), en reconocimiento a su capacidad para crear «un mundo literario propio que conmueve» y por su «extraordinaria personalidad creadora, lírica singular y original narración». Y en 2023 fue para el leonés Luis Mateo Díez, por ser uno de los «grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino y creador de mundos imaginarios». Según la orden que lo regula, este premio «constata el público testimonio de admiración a la figura de una escritora o de un escritor, independientemente de su nacionalidad que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico». No obstante, la tradición desde que se instituyó en 1975 era que cada año recayera en uno de los dos lados del Atlántico, y en los últimos años el ritmo va más bien de dos en dos: los dos elegidos anteriores a Mateo Díez fueron el poeta venezolano Rafael Cadenas (2022) y la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021). En las ediciones de 2020 y 2019 ganaron el premio los poetas españoles Francisco Brines y Joan Margarit, respectivamente, mientras que anteriormente, en 2018 y 2017, lo obtuvieron la poeta uruguaya Ida Vitale y el nicaragüense Sergio Ramírez. Algunos de los nombres latinoamericanos habituales en las quinielas del Cervantes en los últimos años han sido la nicaragüense Gioconda Belli, la mexicana Margo Glantz o el poeta chileno Raúl Zurita. Entre los miembros del jurado de este año etán Álvaro Pombo y Luis Mateo Díez y Aurora Egido a propuesta de la RAE, entre otros. Como es tradición, el premio se entrega el 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares.