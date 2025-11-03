Seis novelas cuyas historias suceden en León
Además de los mencionados (Julio Llamazares, Luis Mateo Díez), es muy recomendable explorar las obras de autores leoneses que retrataron la provincia
León y su provincia han sido el escenario de varias novelas destacadas. Aquí tienes algunas de las más conocidas:
- El río del olvido, de Julio Llamazares: una novela lírica y de memorias que recrea un viaje a pie del autor por el río Curueño en la montaña leonesa. Ideal para los amantes de la naturaleza y la prosa sensible.
- Volverás a Región, de Juan Benet: una de las novelas más importantes de la narrativa española de posguerra, aunque el lugar "Región" es ficticio, se inspira en el entorno de León y la Maragatería.
- Camino de hierro, de Nativel Preciado: la protagonista regresa a León para comprender su vida tras la desaparición de su marido, buscando respuestas en el pasado de su abuelo durante la Guerra Civil en la ciudad.
- Llara, la maldición de las águilas, de Javier Pérez: una novela histórica que lleva al lector por Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad en la provincia de León).
- La fuente de la edad, de Luis Mateo Diez: aunque al autor sitúa gran parte de su obra en un territorio imaginario (Celama), sus novelas a mendo recogen elementos y escenarios inspirados en la provincia y en la ciudad de León, siendo un referente de la literatura leonesa. La Catedral y su entorno aparecen en esta obra.
- El olor de las especias, de Alfonso Mateo-Sagasta: un thriller histórico ambientado en febrero del año 962, que involucra a caballeros de Castilla y la Corte del Rey Sancho de León.
- José María Merino: sus relatos y novelas a menudo recogen la tradición oral leonesa y escenarios reconocibles.
- Antonio Pereira: un maestro del relato corto que retrató con precisión los ambientes y personajes del León de mediados del siglo XX.