Seis novelas cuyas historias suceden en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León y su provincia han sido el escenario de varias novelas destacadas. Aquí tienes algunas de las más conocidas:

El río del olvido, de Julio Llamazares: una novela lírica y de memorias que recrea un viaje a pie del autor por el río Curueño en la montaña leonesa. Ideal para los amantes de la naturaleza y la prosa sensible.

Volverás a Región, de Juan Benet: una de las novelas más importantes de la narrativa española de posguerra, aunque el lugar "Región" es ficticio, se inspira en el entorno de León y la Maragatería.

Camino de hierro, de Nativel Preciado: la protagonista regresa a León para comprender su vida tras la desaparición de su marido, buscando respuestas en el pasado de su abuelo durante la Guerra Civil en la ciudad.

Llara, la maldición de las águilas, de Javier Pérez: una novela histórica que lleva al lector por Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad en la provincia de León).

La fuente de la edad, de Luis Mateo Diez: aunque al autor sitúa gran parte de su obra en un territorio imaginario (Celama), sus novelas a mendo recogen elementos y escenarios inspirados en la provincia y en la ciudad de León, siendo un referente de la literatura leonesa. La Catedral y su entorno aparecen en esta obra.

El olor de las especias, de Alfonso Mateo-Sagasta: un thriller histórico ambientado en febrero del año 962, que involucra a caballeros de Castilla y la Corte del Rey Sancho de León.

Además de los mencionados (Julio Llamazares, Luis Mateo Díez), es muy recomendable explorar las obras de autores leoneses que retrataron la provincia: