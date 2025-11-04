Yoko Ono siembra León de consignas

'Imagine' el tema escrito por John Lennon que se convirtió en un himno por la paz, es uno de los lemas elegidos por su viuda, Yoko Ono, para instalar en León. El arco de la cárcel o Puerta Castillo, el principio de Papalaguinda, la estación de tren, Eras de Renueva y Alcázar de Toledo son los cinco enclaves que albergan los mensajes de la polifacética artista de 91 años: 'Imagina la paz', 'Sí', 'Respira', 'Vuela' y 'Recuerda'. Yoko Ono no estará presente en la exposición que le dedica el Musac y que abre sus puertas el sábado. Bajo el título Insound / Instructure, será la exposición más extensa de Yoko Ono en España en la última década. Una muestra que ocupará más de 1.700 metros cuadrados. La viuda de John Lennon es una de las artistas más cotizadas, activista por la paz y comprometida feminista. Su nombre siempre es apostar sobre seguro para cualquier museo. Como dijo Lennon: «Yoko Ono es la más famosa desconocida artista del mundo, todos saben su nombre, pero nadie sabe qué hace». De ella podrán verse en León obras tan emblemáticas como Doors o Parts of Lighthouse, ejes centrales de esta antológica que recorrerá siete décadas de la producción de Ono.

