Ángel Stanich hará escala en León

El artista cántabro Ángel Stanich ultima lo que su cuarto álbum al tiempo que auncia una «Gira (Aún) Sin Nombre», que arranca este jueves en la madrileña sala La Riviera. Stanich ya tiene confirmadas 30 fechas, con escala en León. Actuará el 30 de enero en Espacio Vías. El artista y su banda darán una vuelta a la geografía que concluirán en La Riviera, a modo de kilómetro 0. Los únicos indicios del nuevo trabajo de Ángel Stanich han llegado en forma de canciones: Os traigo amor, primer adelanto que sembró el terreno para lo que está por venir, y He ido más allá. Dos píldoras que mantienen intacto el misterio, pero alimentan el deseo de saber qué trama.