León rescata del Museo del Prado a Berenguela

Será un acto de justicia histórica. En 2026, cuando se cumplan 900 años de la muerte de la reina leonesa Urraca I, la primera soberana europea que accedió al trono por derecho propio, el edificio Pallarés abrirá sus puertas a Reina ella. Visión y acción de Urraca I. Una exposición que no solo exhibirá tesoros, sino que reivindicará a las mujeres que mandaron, lucharon y forjaron reinos, aunque la historia las haya sepultado bajo capas de silencio machista.

El Ayuntamiento acaba de aprobar un contrato, con un presupuesto de 6.250 euros, para restaurar el retrato de Berenguela, reina de León y también de Castilla, una pieza clave que viajará desde el Museo Nacional del Prado hasta el de León. El plazo para que la obra pintada por Francisco Prats y Velasco y su marco recuperen el esplendor perdido es de dos meses, suficiente para que el lienzo esté listo antes del 6 de marzo, fecha de inauguración de la exposición.

El informe previo deja claro que esta restauración no es un capricho burocrático. La intervención no se licitará por procedimiento abierto, porque la obra es propiedad del Prado y solo ellos pueden tocarla. En la conmemoración a Urraca, su sucesora, la reina Berenguela, no podía exhibirse deslucida.

Berenguela, la reina que abdicó en favor de su hijo Fernando III para unir León con Castilla, será una de las 53 piezas prestadas por 23 instituciones españolas —entre ellas, el Prado— y cuatro internacionales. El transporte de estas obras superará los 326.000 euros, según el concurso, pendiente de resolución, al que se han presentado tres empresas.

La exposición, comisariada por el leonés Gerardo Boto, de la Universidad de Gerona y el profesor de la Universidad de León José Alberto Moráis Morán, reunirá pinturas, esculturas, monedas, grabados, manuscritos, textiles, orfebrería y esmaltes. Un tesoro para revalorizar el reinado decisivo de Urraca, que favoreció la implantación de Cluny, el despegue del románico y el impulso al Camino de Santiago.

El encargo de la reina

En 1847, Isabel II, en plena guerra carlista, encarga una serie cronológica de los reyes de España al director del Real Museo (hoy Museo del Prado), José de Madrazo, padre de Juan Madrazo, el arquitecto que ideó un sistema de andamios que evitó el desplome de la Catedral de León a finales del XIX. Un proyecto ambicioso, casi propagandístico, para legitimar su trono a través de la genealogía. Madrazo recluta a un ejército de artistas de su círculo cercano. El 10 de mayo de 1850, a Francisco Prats y Velasco le encomiendan la pintura de la reina Berenguela.

Prats, formado en la Academia de San Fernando, devoto copista de los grandes del XVII, realiza un bello retrato de Berenguela, que comparte galería con García I (obra de Mariano de Roca), Urraca I (Carlos Múgica), Fernando I (Antonio Maffei) o los de Ordoño y Bermudo firmados por Isidoro Santos Lozano. Una espléndida colección real, de mayor calidad que los 37 retratos —dos en paradero desconocido— que José María Rodríguez realizó entre 1890 y 1893 de monarcas leoneses, actualmente en los pasillos y el salón de plenos del consistorio de San Marcelo.

Urraca y Berenguela, en sus matrimonios, no fueron dueñas de su destino. Urraca I (1081-1126), conocida como La Temeraria, sucederá a su padre, Alfonso VI. Tuvo que casarse por razones de Estado con el conde Raimundo de Borgoña, quien fallecería en Grajal de Campos cuando ella tenía 26 años. De este matrimonio nace el heredero al trono, Alfonso IX el emperador de León. Entonces se torna necesario otro matrimonio para asegurar el linaje. El elegido es el neurótico Alfonso I el Batallador de Aragón y de Pamplona.

Berenguela llega al poder como reina titular, tras el tercer y definitivo intento de unificar León y Castilla. Entre 1197 y 1204 había sido la reina consorte de León por su matrimonio con Alfonso IX, pero el Papa declaró nulo su matrimonio por motivos políticos alegando parentesco (eran parientes en tercer grado). Al morir su hermano Enrique I de Castilla sin herederos, será ella quien le suceda en el trono en el año 1217.